Рожденный реформами Александра II

С 18 мая с расширенной экспозицией можно будет ознакомиться в библиотеке им. В. Г. Белинского. Фото: Полина Зиновьева

Нотариальная палата Свердловской области (НП СО) в рамках празднования 30-летия со дня создания подготовила и презентовала уникальную экспозицию, рассказывающую о том, как развивалось нотариальное дело на Среднем Урале. Личные дела первых нотариусов области, подлинные образцы гербовой бумаги XVIII века, образцы специальной литературы для нотариусов последних 150 лет дают более чем емкое представление о роли института нотариата в жизни страны и региона.

Такого рода экспозиция – первая за всю историю Нотариальной палаты. Отдельные альбомы посвящены нотариусам, которые были не просто пионерами этой сферы на Урале, но и активными общественниками.

Например, нотариус Алексей Батманов состоял в Уральском обществе любителей обществознания и Обществе любителей изящных искусств. Он же стал одним из отцов-основателей библиотеки им. Белинского. Именно ему мы обязаны тем, что библиотека носит имя великого критика. Кстати, в мае 2023 года расширенная экспозиция об истории нотариата откроется как раз в здании главной библиотеки области.

Один из стендов экспозиции посвящен тематическим альбомам, сформированным из копий архивных документов Екатеринбургского окружного суда конца XIX века, на основе личных дел 13 нотариусов периода 1874–1895 годов. Также в выставочных стендах размещены подлинные образцы гербовой бумаги, датированные 1794–1796 годами.

Экспозиция включает в себя образцы специальной литературы для нотариусов разных периодов, архивные акты, печатные машинки первых частнопрактикующих нотариусов, работавших на них в начале 1990-х годов, личные штампы и иные предметы.

Отдельного внимания заслуживает книга «Полный всеобщий стряпчий» с образцами актов во всех сферах гражданского оборота XIX века, по которой действовали стряпчие, маклеры, купцы.

Как рассказала «ОГ» президент НПСО Ирина Перевалова, выставка готовилась силами нотариусов-энтузиастов, которые сами добывали экспонаты, работали в архивах, по крупицам собирая все самое интересное об истории уральского нотариата.

– Возможно, когда-то это перерастет в отдельный музей. Но, скорее всего, будет электронный формат. Это удобно и для нас, и для тех, кто интересуется историей, – считает глава палаты.

Цель выставки – показать, что сегодняшний нотариат не оторван от исторических корней и связан с нотариатом, появившимся в России в результате судебных реформ Александра II, объясняет один из ее кураторов, член Правления НП СО Михаил Перов.

– Изучая исторические материалы, становится очевидно, что мы работаем по одним и тем же принципам. Строжайшее требование к хранению нотариальной тайны существовало как в XIX веке, так и сейчас. Как и принцип ответственности нотариуса за свои действия, – отмечает он.

В этот же день в НП СО состоялась презентация книги «Нотариальная палата Свердловской области. История и современность». Как отмечает автор, заведующий кафедрой истории государства и права УрГЮУ, доктор юридических наук, профессор Александр Смыкалин, на сегодняшний день мало кто занимается этой проблемой, а собранный материал сохранит свою актуальность на десятки лет и будет полезен, например, будущим кандидатам в нотариусы при подготовке к сдаче квалификационных экзаменов.