Темы дня

Общество
31 марта 2023, 18:22

Март в Екатеринбурге стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений

Весна в Екатеринбурге

Метеорологическая весна пришла в Екатеринбург на 15 дней раньше нормы. Фото: Полина Зиновьева

В Екатеринбурге температура воздуха в последнюю неделю марта превысила норму на 4–8° С. Месяц стал одним из самых теплых за историю наблюдений. Теплее март был только в 2020 году, сообщает telegram-канал "Погода в Екатеринбурге".

Теплая погода в городе установилась благодаря периферии антициклона, который расположился над Казахстаном. А циклоны со стороны европейской части России проходили на северо-восток, минуя уральскую столицу. Их движение через Предуралье усиливало приток тепла в южную часть Свердловской области и одновременно препятствовало выпадению значительных осадков: в марте их было 11 мм при норме 25 мм.

27 марта в Екатеринбурге был установлен абсолютный максимум месяца как минимум за 143 года: днем столбики термометров показали +18.1° С, ночью +5.6° С. Среднесуточная температура составила +10.7° С (+12.7 к норме).

Метеорологическая весна — устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль — пришла в город 16 марта, на 15 дней раньше нормы, то есть климатической весны.

Метеорологи ожидают такую же теплую первую декаду апреля. На погоду в Екатеринбурге по-прежнему будет влиять периферия антициклона, который установился над Казахстаном и югом Западной Сибири. Значительных осадков не ожидается.

Усиление циклонической активности во второй декаде апреля приведет к росту количества осадков, а температура воздуха постепенно вернется в пределы климатической нормы.

Третья декада апреля в Екатеринбурге — традиционно время похолоданий. В это время могут пройти снегопады.

В целом апрель ожидается теплее нормы за счет начала месяца. Дефицит осадков сохранится.

Напомним, 26 марта в Екатеринбурге побит температурный рекорд 35-летней давности.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
31.03.2023, 18:22 / Общество
Март в Екатеринбурге стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений
31.03.2023, 18:10 / Общество
Свердловские пенсионеры могут воспользоваться мерами поддержки
31.03.2023, 17:58 / Общество
В Екатеринбурге появилась новая улица
31.03.2023, 17:40 / Общество
Медики Свердловской области получили специальные соцвыплаты на сумму более 288 миллионов рублей
31.03.2023, 17:31 / Экономика
Владимир Якушев подчеркнул необходимость выполнения социальных обязательств регионами УрФО