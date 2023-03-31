Март в Екатеринбурге стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений

Метеорологическая весна пришла в Екатеринбург на 15 дней раньше нормы. Фото: Полина Зиновьева

В Екатеринбурге температура воздуха в последнюю неделю марта превысила норму на 4–8° С. Месяц стал одним из самых теплых за историю наблюдений. Теплее март был только в 2020 году, сообщает telegram-канал "Погода в Екатеринбурге".

Теплая погода в городе установилась благодаря периферии антициклона, который расположился над Казахстаном. А циклоны со стороны европейской части России проходили на северо-восток, минуя уральскую столицу. Их движение через Предуралье усиливало приток тепла в южную часть Свердловской области и одновременно препятствовало выпадению значительных осадков: в марте их было 11 мм при норме 25 мм.

27 марта в Екатеринбурге был установлен абсолютный максимум месяца как минимум за 143 года: днем столбики термометров показали +18.1° С, ночью +5.6° С. Среднесуточная температура составила +10.7° С (+12.7 к норме).

Метеорологическая весна — устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль — пришла в город 16 марта, на 15 дней раньше нормы, то есть климатической весны.

Метеорологи ожидают такую же теплую первую декаду апреля. На погоду в Екатеринбурге по-прежнему будет влиять периферия антициклона, который установился над Казахстаном и югом Западной Сибири. Значительных осадков не ожидается.

Усиление циклонической активности во второй декаде апреля приведет к росту количества осадков, а температура воздуха постепенно вернется в пределы климатической нормы.

Третья декада апреля в Екатеринбурге — традиционно время похолоданий. В это время могут пройти снегопады.

В целом апрель ожидается теплее нормы за счет начала месяца. Дефицит осадков сохранится.

Напомним, 26 марта в Екатеринбурге побит температурный рекорд 35-летней давности.