Мы продолжаем КВН

За 15 лет работы Свердловской Юниор-лиги КВН в играх приняли участие сотни уральских школьников. Фото: Свердловская областная юниор-лига КВН / ВКонтакте

Планета «КВН» – как планета Земля: со своими континентами, странами, регионами, городами. Только здесь – лиги: Высшая, Премьер, телевизионные лиги, центральные лиги, официальные лиги, есть лиги особого статуса. К особым относится и детский КВН. Свердловская областная Юниор-лига – региональное представительство Юниор-лиги российской. В 2023 году она отмечает 15 лет со дня своего основания. 1 апреля, в международный День смеха, в Асбесте стартуют полуфиналы юбилейного сезона. Накануне этих состязаний руководитель свердловской областной Юниор-лиги КВН Евгений Собин рассказал «Областной газете», как живет, чем дышит и куда идет региональный детский КВН.

– С какого возраста играют в КВН?

– Есть прецеденты, когда в играх участвуют ребятки из детских садиков. Это не полная команда, а дети, принятые на конкретные роли по сценарию. Возраст, конечно, школьный, но разный – в одной команде могут быть и старшеклассники, и дети из младших классов. На наших играх, фестивалях всегда царит дружеская атмосфера. И команды между собой дружат. Каждый коллектив чем-то силен, чем-то уникален. Они интересны друг другу.

Есть команды, которые играют в нашей Юниор-лиге все 15 лет. Естественно, состав детей несколько раз уже изменился. Одна из долгоиграющих команд – «Сельсовет» из поселка Арти. Они были и чемпионами нашей Юниор-лиги, и международного фестиваля Детского КВН. Сейчас у них новый виток развития, новые дети. С ними они идут к новым вершинам.

Справка Евгений Собин сам играл в 2009 году в команде КВН «26 космонавтов», от Уральского государственного педагогического университета. В 2023 году на фестивале взрослой Лиги Екатеринбурга вошел в команду «Земляки» – сборная Екатеринбурга и Камышлова. Сборный коллектив тех, кто когда-то играл, обнулился и заново вернулся в КВН.

– Кто пишет шутки в детском КВН?

– Шутки ребята пишут сами. Юниор-лига КВН – не только развлечение, но и обучение. Участники любой детской команды проходят обучение, тренинги, мастер-классы по КВН, сценической речи, актерскому мастерству, вокалу, хореографии. Они учатся, как писать шутки, как играть миниатюры.

Позиция по отношению к шуткам у нас строгая. В Лиге работают редакторы (ныне играющие кавээнщики или игравшие ранее), которые отвечают за качество материалов, за их уникальность: чтобы не было плагиата.

– Что дает победа в Юниор-лиге?

– В первенстве «Вышка» определяется чемпион Юниор-лиги Свердловской области. Этому коллективу предоставляется возможность принять участие в международном фестивале детских команд КВН: выделяется 100 тысяч рублей на организацию поездки. Деньги из бюджета Свердловской области выделяет Министерство образования и молодежной политики.

Мнение Андрей Машинкин, наставник команды КВН «Сельсовет», пгт. Арти: – В Юниор-лиге мы играем 15 лет, а вообще нашей команде в мае исполнится 21 год. За это время через команду прошло почти 70 человек. Мы были и чемпионами области, и кубка Губернатора Свердловской области, и победителями кубка мэра Москвы по детскому КВН, и первого международного фестиваля детских команд в Анапе. КВН для ребят – этап в жизни, который дал очень много для их личностного развития. Голову развивает, трудолюбие. Все ребята, занимавшиеся в нашей команде, поступили в ВУЗы, многие окончили школы с медалями. Сейчас у нас новый состав, в своих силах уверены.

– Сколько стоит детский КВН?

– Бюджета никогда не хватает ни на что. Мы стареемся его так разбить, чтобы хватило на все проекты. Постоянных спонсоров нет. Есть разовые партнерские отношения. Были финансовые отношения с производителями тортов, продавцами пиццы. В отношениях со спонсорами тоже придерживаемся строгих правил. Например, никогда спонсоров в жюри не посадим. В жюри только люди, которые имеют или имели непосредственное отношение к КВН. Нам нужна объективная оценка детей, а такую оценку могут дать только люди, которые в этой сфере разбираются.

– Кто командует детским КВН?

– За каждой командой стоит педагог, который занимается их развитием, образованием. От наставника зависит много. Это игра, соревнование. Есть проигравшие. А это дети! Проигрыши воспринимаются по-разному: есть и слезы, и безэмоциональное состояние. Все зависит от самого человека и от педагога, как он умеет общаться со своими детьми.

В любом случае бесхозных команд (собрались во дворе и пошли писать шутки) у нас нет. Все команды при ком-то: Доме творчества, школе, клубе, Дворце культуры. За ними стоят образовательные или детские общественные организации.

– Какие отношения с «Уральскими пельменями»?

– Хорошие. Они относятся к Юниор-лиге очень положительно, всегда говорят, что дети – это наше всё. Готовы – если могут, чем могут и когда могут – помогать. Мы плотно сотрудничаем с Максимом Ярицей: он и в жюри сидел, и просто приветствовал и напутствовал участников перед игрой.

– Звезды КВН зажглись?

– Есть у нас выпускники Юниор-лиги, которые продолжили свой творческим путь в КВН. Первым таким выпускником стал Рома Черезов, участник команды КВН «Урал» из Нижнего Тагила. Елена Савкина, сегодня играющая актриса команды КВН «Город N» (Челябинск). Да и в других не телевизионных проектах еще люди участвуют.

КВН – это движение, которое дает ребенку многоплановое развитие личности: культуру общения, лидерство, уверенность, коммуникабельность, ораторское мастерство. Поэтому многие поиграли-поиграли и пошли дальше своей дорогой. Но КВН свое дело в развитии их личности сделал.

Ежегодно с 2019 года в Екатеринбурге при поддержке губернатора Свердловской области проходит «Встреча выпускников КВН», в которой участвуют команды-чемпионы Высшей лиги разных лет. Не станет исключением и 2023 год. «Веселые и находчивые» зарядят позитивом зрителей конгресс-холла Екатеринбург-ЭКСПО уже 30 июня.

– Как попасть в Юниор-лигу?

– В следующем учебном году стартовый фестиваль у нас будет в ноябре. Клич бросим в группе «ВКонтакте»: началась регистрация. Ничего особенного для этого не надо – просто сделать заявку на участие. А вот уже когда начнется сам фестиваль, команда должна выслать редакторскому составу свое видео и сценарий выступления. Пройдет заочная работа редактора с коллективами. До очного тура будет возможность отредактировать свои выступления. И на сцене показать уже улучшенную версию.

Структура турнира юных веселых и находчивых Сезоны Свердловской областной Юниор-лиги привязаны к учебному году. Юбилейный сезон взял старт в декабре 2022 года. В фестивале впервые приняли участие рекордное количество команд – 60 детских коллективов со всей области. Турнирная таблица состоит из четвертьфиналов, полуфиналов и финалов. Именно во множественном числе. Игры свердловской Юниор-лиги разделены на три первенства – условные ступени роста для команд КВН. 1 ступень – первенство «Старт», играют команды-новички. Место проведения – Кировград. В 2023 году – 24 команды. Все команды прошли в полуфиналы: по итогам игр они копят баллы. В финал пройдут 6 лучших. 2 ступень – первенство «Екатеринбург», играют команды среднего уровня. Место игр – Екатеринбург. в 2023 году – 18 команд. Играют «на вылет». В полуфиналы попали 10 команд. В финал пройдут 6. 3 ступень – первенство «Вышка», играют опытные команды. 18 команд. 12 дошли до полуфиналов. В финал пройдут 6. Финалы пройдут в мае-июне 2023 года.

Афиша 1 апреля 2023 года в Асбесте в полуфинале первенства «Вышка» свердловской Юниор-лиги Играют команды Сборная Камышлова

Веселья ради, Екатеринбург

Тамагочи, Екатеринбург

Danger, Екатеринбург

Дети понедльника, с. Горыный Щит 6 апреля в Березовском – второй полуфинал первенства «Вышка» Сельсовет, п. Арти

Мадам Тюссо, п. Восход

Мама в зале, Екатеринбург

Сборная ДДТ, Екатеринбург

Уральцы, Екатеринбург

Топ-5 шуток от команды КВН «Сельсовет» (пгт Арти) «Вот за моей старшей сестрой итальянец ухаживал, так она его отшила и начала встречаться с соседом Васькой. Потому что импортозамещение должно быть во всем».

«Женская забава – «Конина»: Остановила. Приготовила. Потребила»

«Матч по медленным шахматам закончился только из-за того, что под королем прогнила клетка, и он упал».

«Если бабушке, ломающей баранки, незаметно подсунуть кистевой эспандер, то на следующий день она попробует размягчить его в чае».

«А денег на поездку в Анапу мы просили у нашего председателя. Он их нам соответственно не дал. И пока горела дача нашего председателя, его соседи предлагали нам спонсорскую помощь».

Победители Свердловской Юниор-лиги за 15 лет 2009, 2010, 2013 – команда «Игра», Екатеринбург 2011 – «Пригород», Полевской 2012 – «Брейн-Off», Камышлов 2014 – «Почти без троек», Екатеринбург 2015 – «Урал, товарищи», Екатеринбург 2016 – «Сельсовет», пгт. Арти 2017 – «Камышловский Уезд», Камышлов 2018 – «Моя любимая команда», Екатеринбург 2019 – «12+», Красноуфимск «Мадам Тюссо», п.Восход «Властелины Кольцово», Екатеринбург 2020, 2021 – «Мадам Тюссо», п.Восход 2022 – «Тамагочи», Екатеринбург и «Дети понедельника», Горный Щит