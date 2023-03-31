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Общество
31 марта 2023, 21:11

В свердловском отделении "Союза пенсионеров России" подвели итоги работы

Свердловское региональное отделение "Союза пенсионеров России"

В новых условиях значение социальной работы с пожилыми людьми возрастает. Фото: Свердловское региональное отделение "Союза пенсионеров России"

На внеочередной отчетно-выборной конференции в Екатеринбурге делегаты "Союза пенсионеров России" (СПР) подвели итоги работы. Они также обсудили создание Социального фонда России, который образовался после интеграции Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС).

"На современном этапе нам необходимо перестроить работу общественной организации так, чтобы в ней реализовывался положительный опыт пенсионеров, специалистов и экспертов двух объединенных в целое государственных социальных организаций: ПФР и ФСС, которые выполняют важнейшую задачу по обеспечению качества жизни пенсионеров. Наше правление проработало бессменно 12 лет, и ему нужна перезагрузка с привлечением новых активных сил", — отметил председатель Свердловского регионального отделения "Союза пенсионеров России" Александр Жихарев.

По его словам, наша страна вошла в сложный период отстаивания национального суверенитета, культурной, исторической идентичности, защиты правды и памяти о подвиге героических старших поколений в целях справедливого равноправного миропорядка для наших детей и внуков. В таких обстоятельствах значение социальной работы с пожилыми людьми, вовлечение их в центры общения старшего поколения в клиентских службах Социального фонда России многократно возрастает.

Участники форума рассмотрели вопросы по обновлению и расширению состава руководящих органов. Новым председателем организации на предстоящие 4 года избран Игорь Бидонько. Из прежнего состава в региональное правление переизбраны Александр Жихарев, первым заместителем председателя, Михаил Свешников, Элля Виноградова. Еще 7 членов союза впервые избраны в правление СПР.

Напомним, ранее свердловские власти напомнили о мерах поддержки, которыми могут воспользоваться жители региона, вышедшие на пенсию.     

Областная газета Свердловской области

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