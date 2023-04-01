Онлайн-запись детей в первые классы в Свердловской области стартовала успешно

Средняя скорость обработки заявок составила 20 заявлений в секунду. Фото: Алексей Кунилов

В муниципалитетах региона в первую ночь приемной кампании было подано более 26 тысяч электронных заявлений, из них более 17 тысяч — в Екатеринбурге. На портале Госуслуг в первые две минуты поданы более 2 тысяч заявок. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Кампания по записи в первые классы в части электронной подачи документов стартовала успешно. Специалисты министерства образования и молодежной политики и министерства цифрового развития и связи контролировали процесс в течение всей ночи, серьезных технических сбоев на едином портале Госуслуг и в информационных системах не было", — рассказал заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Евгений Бирюк.

В Екатеринбурге за первые два часа с портала Госуслуг было принято более 14 тысяч заявлений, в Нижнем Тагиле — более 1,6 тысячи, в Первоуральске — около 1 тысячи. Средняя скорость обработки заявок составила 20 заявлений в секунду, в пиковые моменты — до 32 заявлений в секунду. 9,7% от общего количества заявлений — повторные, когда родители несколько раз отправляли анкету на одного ребенка.

В 0,7% случаев был неверно указан номер школы, в 1,3% — адрес. 0,1% пользователей получали сообщение о том, что указанный адрес не относится к выбранной школе. Эта проблема коснулась жителей новостроек. В любом случае на Госуслугах зафиксировано реальное время обращения, поэтому такие заявления будут разобраны персонально и добавлены в очередь с истинным временем подачи.

Проверить очередность зарегистрированных заявлений о зачислении в первые классы можно на сайте министерства образования и молодежной политики Свердловской области. Жители Екатеринбурга могут также узнать эту информацию на сайте администрации города. Информация обновляется в режиме реального времени, так как льготные категории граждан продолжают подавать заявления, а некоторые родители отзывают ранее поданные.

Отправленное онлайн заявление необходимо подтвердить документами. В каждом муниципальном образовании для этого установлены свои сроки. В Екатеринбурге это два рабочих дня после подачи электронной заявки на зачисление в первый класс.

Для подтверждения необходимо загрузить сканированные копии на портал Госуслуг или предъявить их лично в МФЦ или образовательную организацию.

Отметим, что кампания по записи в первые классы будет длиться до 30 июня, и подача документов не ограничивается первыми сутками.

Напомним, что родители будущих первоклассников могли заранее заполнить черновик заявления на портале Госуслуг и отравить его после полуночи с началом записи.