Президент России назначил судей в Свердловской области

Алексей Забродин назначен судьей Свердловского областного суда. Фото: Алексей Кунилов

Владимир Путин подписал Указ "О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации". Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно Указу, судьей Свердловского областного суда назначен Алексей Забродин; судьей Арбитражного суда Свердловской области стала Екатерина Нестерова; судьей Железнодорожного районного суда Екатеринбурга — Татьяна Наделяева; судьями Кировского районного суда Екатеринбурга — Анна Богданова и Дарья Лесняк; судьей Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга — Оксана Корякина.

По сообщению пресс-службы свердловского областного суда, судьей Артемовского городского суда стала Рамиля Минсадыкова; Богдановичского городского суда — Мария Пласткова; судьями Ленинского районного суда Нижнего Тагила — Эльвира Верещагина и Виктор Энграф; судьей Полевского городского суда — Елена Агапова; судьей Серовского районного суда — Елена Маркова.

Напомним, ранее Владимир Путин назначил 7 председателей судов в Свердловской области