Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Владимир Путин направил поздравление Александру Лукашенко. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин направил президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко поздравление по случаю Дня единения народов России и Белоруссии, сообщает пресс-служба Кремля.

Праздник отмечается ежегодно 2 апреля. В этот день в 1996 году президенты двух стран подписали договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии".

"Опираясь на добрые традиции дружбы и добрососедства, связывающие россиян и белорусов, наши страны и народы планомерно расширяют взаимовыгодное сотрудничество на всех направлениях. Энергично совершенствуются и механизмы Союзного государства. Уверен, что дальнейшее наращивание всего комплекса союзнических связей в полной мере отвечает интересам наших братских народов", — говорится в поздравительной телеграмме Владимира Путина.

Отметим, Екатеринбург и Минск являются городами-побратимами. Соглашение о заключении побратимских связей между столицей Белоруссии и Екатеринбургом было заключено в июле 2022 года на площадке Международной промышленной выставки ИННОПРОМ. Документ подразумевает активную совместную работу в сфере промышленности и других направлениях.

Накануне, 1 апреля, в столице Урала у памятника руководителю белорусского ансамбля "Песняры" Владимиру Мулявину прошла акция дружбы народов в честь Дня единения двух государств.

Участники акции — представители национально-культурной автономии "Белорусы Урала" и этно-культурного объединения "Русский мир" записали видеопоздравление.

Видео: сообщество Свердловской области в соцсети "ВКонтакте".

Напомним, в этом году в Екатеринбурге пройдет традиционная международная выставка ИННОПРОМ, страной партнером которой станет Белоруссия.