Полиция Екатеринбурга призывает горожан оплатить штрафы

В Екатеринбурге 63 154 человека имеют задолженности по административным штрафам. Фото: Галина Соловьева

Сотрудники полиции призывают граждан оплатить административные штрафы, иначе их сумма может вырасти в два раза или нарушителя ждет арест на 15 суток. Выявлять должников полицейские будут в рамках операции "Должник", которая пройдет в Екатеринбурге с 3 по 7 апреля.

По данным отделения по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, в городе 63 154 человека имеют задолженности по административным штрафам. Общая сумма составляет около 33,7 млн рублей.

В полиции напоминают, что лица, вовремя не оплатившие административные штрафы, привлекаются к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Наказание по этой статье предусматривает оплату назначенного штрафа в двукратном размере, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. Но даже после административного ареста штраф должнику придется оплатить.

Отметим, что задолженности по штрафам взыскивает служба судебных приставов, процедура проходит в принудительном порядке. В ФССП отмечают, что долги за административные правонарушения могут помешать горожанам свободно перемещаться по территории Российской Федерации и ограничить выезд за границу.

Оплатить административный штраф можно в любом отделении банка. Оплаченную квитанцию надо передать в отдел полиции, на территории которого составлен административный протокол.

Если штраф оплачен, а квитанция утеряна, то для решения вопроса следует обратиться в отделение по исполнению административного законодательства отдела полиции, на территории которого совершено административное правонарушение, или в отдел УМВД России по Екатеринбургу на улице Фрунзе, 76, подъезд 3, цокольный этаж, кабинет № 1.

Напомним, ранее в Екатеринбурге оштрафована гендиректор микрокредитной организации за 4 444 звонка должнику.