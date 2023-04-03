В ближайшие три дня на Среднем Урале ожидается настоящая весенняя погода

В течение трех дней в Свердловской области ожидается потепление +18 градусов. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловскую область пришла настоящая весна. По данным Уральского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), температура в первой половине недели будет выше климатических значений. Синоптики прогнозируют до +18 градусов.

"Первые апрельские дни выдались очень теплыми: днем воздух прогревался в субботу до +7...+12 °С, в воскресенье до +10...+15 °С тепла. В первые три дня новой недели температура воздуха превысит климатические значения на 3–7 градусов, днем будет повышаться до +13...+18 °С. Небольшие осадки вероятны лишь на севере Свердловской области", — рассказала главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко.

Так, днем с 3 по 5 апреля в Екатеринбурге и области ожидается +13...+18 градусов, переменная облачность, без осадков, скорость ветра 3–8 метров в секунду.

Во второй половине недели, включая предстоящие выходные, ожидается понижение температуры. Арктический атмосферный фронт принесет на территорию Среднего Урала небольшие осадки в виде дождя, кое-где с мокрым снегом. Уже с четверга дневная температура начнет стремиться к нулю, по ночам возможны заморозки до -7 градусов. Температура воздуха в период 6–11 апреля ожидается ночью -4...+1 °С, днем +3...+8 °С.

Напомним, ранее в Екатеринбурге был побит температурный рекорд 35-летний давности.