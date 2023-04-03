На Среднем Урале презентовали новое мобильное приложение "Берегите лес"

Пользоваться мобильным приложением "Берегите лес" может любой человек. Фото: Валерия Белякова

Новое мобильное приложение "Берегите лес" презентовал сегодня на пресс-конференции заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области — директор департамента лесного хозяйства Андрей Курьяков. С помощью цифрового сервиса любой человек сможет оперативно сообщить о лесном пожаре диспетчеру авиалесоохраны, передает журналист "Областной газеты".

По словам Андрея Курьякова, достаточно сфотографировать возгорание. Фото с точными координатами поступит в диспетчерскую.

Для мониторинга противопожарной ситуации в Свердловской области используют современные технологии. В регионе на вышках сотовой связи установлено 92 камеры, которые вращаются вокруг своей оси и передают видео на пульт диспетчерской службы лесоохраны. Дальность фиксации достигает 40 километров и позволяет различать не только огонь, но и того, кто его разводит. Мониторинг обстановки ведется помощью спутников, самолетов, вертолетов, квадрокоптеров и мобильных отрядов пожарных.

В 2022 году в Свердловской области на 98% обновили парк технических средств, используемых для борьбы с лесными пожарами. В этом году закупили ранцевые огнетушители и другие приспособления. Также в планах приобрести легкий бульдозер, позволяющий работать в болотистой местности.

В этом году сезон лесных пожаров в регионе стартовал раньше, чем в прошлом. В 2022 году первые возгорания были зафиксированы в середине апреля, в 2023 году — в начале месяца — в Алапаевском районе и на землях Минобороны. В обоих случаях возгорание произошло по вине людей.

По прогнозам синоптиков и МЧС, пожароопасная обстановка в этом году ожидается тревожная, поэтому уральцев просят соблюдать правила обращения с огнем в лесу и на садовых участках.

По данным заместителя главного государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору Сергея Махнева, в 2023 году увеличены штрафы за нарушение правил пожарной безопасности: раньше они составляли от 1 до 2 тысяч рублей, теперь — от 5 до 10 тысяч рублей, а в условиях особого противопожарного режима — от 10 до 20 тысяч рублей.

Напомним, ранее в приложение "МЧС России" была добавлена привязка по геолокации к регионам.