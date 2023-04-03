Прощание с заслуженным тренером России по мотоциклетному спорту Сергеем Щербининым пройдет на Среднем Урале 5 апреля

Прощание с тренером состоится в Каменске-Уральском и Ирбите. Фото: министерство физической культуры и спорта Свердловской области

5 апреля в Ирбите и Каменске-Уральском состоится церемония прощания с заслуженным тренером России по мотоциклетному спорту Сергеем Щербининым. Он скончался на 73-м году жизни.

В Каменске-Уральском церемония пройдет в мозаичном зале ДК "Юность" (пр. Победы, 2) с 8:30 до 9:45.

В этот же день прощание с Сергеем Щербининым пройдет в Ирбите, родном городе тренера. Церемония начнется в 14:00 во Дворце культуры им. В. К. Костевича (ул. Свердлова, 17).

Напомним, свердловский тренер Сергей Щербинин скончался 31 марта 2023 года.