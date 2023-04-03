Свердловские эксперты считают обновленную Концепцию внешней политики России продолжением курса на самобытность и державность

Анатолий Гагарин

31 марта Владимир ПУТИН подписал Указ об утверждении обновленной Концепции внешней политики Российской Федерации. Президент впервые официально и однозначно закрепляет статус России как самобытной цивилизации – центра Русского мира.

Обновленную концепцию глава государства представил на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности. В документе нашел отражение тезис президента, что Россия – это больше, чем страна, это государство-цивилизация, чье формирование шло на протяжении тысячелетий. Русское государство, имеющее глубокие связи с традиционной культурой Европы и стран Евразии, выработало уникальный опыт гармоничного сосуществования различных народов, религиозных и языковых групп. Благодаря политике президента впервые в своей истории Россия может полноправно заявить о себе как о самобытной цивилизации.

Профессор кафедры политических наук УрФУ руководитель Экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин считает, что обновление Концепции внешней политики страны продолжает заявленный курс на повышение субъектности нашего государства, но при этом страна не считает себя врагом западной цивилизации и не намерена самоизолироваться.

«Специальная военная операция обнажила всю глубину противоречий глобального мира, которые сейчас вышли на уровень, по сути, вопросов жизни и смерти всего Русского мира. В этой ситуации отчетливо видна историческая роль России как государства-цивилизации, имеющей тысячелетнюю историю формирования непростых, но гармоничных отношений с культурой Европы и странами Евразии.

В предыдущей версии Концепции внешней политики России 2016 года среди задач была указана ключевая — защита суверенитета и территориальной целостности страны. В обновленной концепции реализована стержневая задача - прекратить монополию Запада на формирование рамок международной жизни.

В пункте 19 обновленной Концепции внешней политики указано: «В целях содействия адаптации мироустройства к реалиям многополярного мира Россия намерена уделять приоритетное внимание устранению рудиментов доминирования США и других недружественных государств в мировых делах, созданию условий для отказа любого государства от неоколониальных и гегемонистских амбиций».

При этом Россия не считает себя врагом Запада, не изолируется от него как автаркическая страна. Россия видит себя как самобытное государство-цивилизация, как обширная евразийская и евро-тихоокеанская держава, сплотившая русский народ и другие народы, составляющие общность Русского мира. Россия нацелена на установление отношений добрососедства и устойчивого развития с ближним зарубежьем, с Китаем и Индией как с дружественными суверенными глобальными центрами силы, с дружественной исламской цивилизацией, со странами Африки и Латинской Америки», - считает Анатолий Гагарин.

Член Избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса Игорь Рузаков полагает, что обновление Концепции — это важнейшее событие в истории России не только последних десятилетий.

«Это краеугольный камень в обосновании законных, разумных и справедливых притязаний России на восстановление своего и субрегионального и мирового влияния. Это восстановление наших имперских культурных традиций, традиций уважения к другим нациями, конфессиональным и бытовым социокультурным особенностям разных народов и этносов. При этом мы четко говорим и о своих геостратегических целях.

То есть помимо исторического и культурного выбора, это и политико-правовое оформление наших притязаний, это очень важно. Мы формируем современное понимание нашей цивилизации, мы его озвучиваем, и мы четко говорим о тех задачах и ценностях, которые перед нами встанут в будущем. Мы определяем круг наших притязаний, круг наших задач, круг оппонентов на международной арене и, что очень важно, мы понимаем, к чему мы будем двигаться, и что является посылом для этого развития, - сказал Игорь Рузаков.

Политолог, директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков считает, новая концепция отражает реалии дня.

«Это закрепление существующих тенденций, это уже шестая концепция внешней политики за время существования независимой России, и акценты в каждой концепции обновлялись, являясь отражением той реальности, с которой сталкивалась наша страна. С каждым разом они становятся все более акцентированными. На сегодняшний момент эта концепция отражает существующие реалии: мы признаем себя ответственными за Русский мир не только в рамках России, но и за поддержание статуса русских и русского языка в других странах. Отражаются и реалии работы с нашими основными экономическими партнерами – Китаем и Индией, странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

По факту, сама по себе логика этой внешней политической доктрины состоит в том, что мы будем относиться к странам так, как они относятся к нам. Если иностранный партнер хочет иметь отношения с Россией, он должен относиться к ней уважительно, понимая ее глобальные интересы, ее особенности и не занимаясь вмешательством во внутренние дела. И, тем самым, Россия будет относиться к нему тем же образом. И это открывает для любых наших иностранных партнеров возможности установления взаимовыгодных и дружественных связей с нашей страной», - сказал Андрей Русаков.