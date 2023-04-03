Радио посоревнуется с хором; у Демидовых шансов меньше

Сегодня в поселке Ис работает только одна драга, а раньше был целый флот. Фото: Дарья Белоусова

В Свердловской области продолжается сбор заявок на присвоение общественного статуса «Достояние Среднего Урала» (ДСУ). Среди новых по сравнению с предыдущим годом номинантов – «Демидовы» и связанный с ними завод, «Радио, изобретенное А.С. Поповым», «Покровский русский народный хор», «Гора Качканар». Выдвинуть объект может любой свердловчанин, но заявка должна соответствовать требованиям конкурса, иначе ее отклонят на этапе экспертного отбора.

Общественная палата региона продолжает прием заявок на соискание звания «Достояние Среднего Урала». Выдвижение объектов на конкурс проходит с 1 февраля до 30 мая. Среди номинантов нынешнего года – «Демидовы», «Гора Качканар», «Радио, изобретенное А.С. Поповым», «Покровский русский народный хор», «Алапаевская узкоколейная дорога», «Экоиндустриальный технопарк «Старый Демидовский завод» и «Дражный флот Исовского прииска».

По завершении сбора заявок наступит этап экспертного отбора – заявки будут проверять на соответствие условиям конкурса и уже потом выдвигать на итоговое голосование. Впрочем уже сейчас велика вероятность, что нему скорее всего будут допущены не все.

«В конкурсе не могут принимать участие конкретные люди – только их свершения: дела, культурное наследие, возведенные ими сооружения. Поэтому, например, Демидовы, выдвинутые как как род, скорее всего будут отклонены», – пояснил председатель областной Общественной палаты Александр Левин.

Выдвигать объекты на присвоение статуса ДСУ могут руководители организаций, коллективы или просто неравнодушные люди. Так, «Экоиндустриальный технопарк «Старый Демидовский завод», номинированный главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым, в отличие от рода Демидовых, имеет все шансы пройти отбор.

Алапаевскую узкоколейную железную дорогу на соискание выдвинул тоже руководитель муниципалитета – глава МО Алапаевское Олег Булатов. «Покровский русский народный хор» – заявка директора Покровского дома досуга Татьяной Бабкиной. «Радио, изобретенное А.С. Поповым» – номинация директора екатеринбургского филиала Ростелекома Ивана Пичугина. «Гора Качканар» представлена президентом АНО туристско-рекреационный кластер «Сердце Урала» Александром Белоусовым. А «Дражный флот Исовского прииска» номинирован членом общественного совета поселка Ис Нижнетуринского района, патриотом своей малой родины Александром Копытовым.

«В свое время у нас работали 18 драг по добыче золота и платины, сейчас одна. Государство получило с нашего прииска 280 тонн платины. В годы войны люди работали на износ. И сегодня это очень тяжелый труд. В знак признательности этим людям, в награду за их самоотверженность и подал эту завку», – рассказал Александр Копытов «Областной газете».

В 2024 году исполняется 200 лет со дня основания поселка Ис. Создан он был после открытия месторождений золота и платины, и даже получил прозвание «Уральский Клондайк». Победа в конкурсе «Достояние Среднего Урала» стала бы превосходным подарком для всех поколений исовчан.

Прием заявок продолжается: чтобы подать заявку на присвоение статуса «ДСУ», необходимо на сайте Общественной палаты заполнить анкету http://opso66.ru/dostoyanie-srednego-urala.html.

Справка Конкурс «Достояние Среднего Урала» проводится второй год. Идея проведения конкурса принадлежит губернатору ЕвгениюКуйвашеву. Статус может быть присвоен географическим объектам, историческим событиям, достижениям в науке, культуре, спорте, коллективам и организациям, связанным с нашим регионом и имеющим для него особое значение. В 2022 году были поданы 104 заявки. В голосовании, проходившем на платформе обратной связи сайта «Госуслуги», приняли участие более 50 тысяч человек. Победители конкурса «ДСУ» в 2022 году: Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства им. И.Д. Самойлова, Межрегиональная выставка-ярмарка «Ирбитская ярмарка», трамвай города Волчанска, Колокольный завод «Пятков и К°», АО «НПК «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского». Главный информационный партнер конкурса – «Областная газета».