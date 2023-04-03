Загасят до основания. Средний Урал вступает в сезон лесных пожаров

Перед началом пожароопасного сезона летчики, парашютисты, десантники Уральской базы авиаохраны лесов провели слаживание действий на местности. Фото: Станислав Савин

Власти Среднего Урала в сотрудничестве с профильными ведомствами продолжают улучшать качество противопожарной работы. По итогам минувшего Свердловская область вошла в пятерку регионов-лидеров по тушению лесных пожаров. В преддверии нынешнего пожароопасного периода в регионе увеличивается количество сил и средств огнеборцев, обновляется техника, активно используются самые современные методы диагностики и оповещения о возгораниях. Кроме того, в регионе создана спецчасть по тушению лесных пожаров.

По прогнозам МЧС и Росгидромета, возникновение лесных пожаров в Свердловской области ожидается с 15 апреля. Но человеческий фактор внес поправки, и первые возгорания произошли уже в начале месяца. К счастью, их удалось оперативно ликвидировать. Возникли они, по словам начальника департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олега Сандакова, из-за нарушения населением правил обращения с огнем. По этой же причине в минувшие выходные леса горели и у наших соседей в Челябинской области.

— В этом году группировка по тушению лесных пожаров в УрФО составляет 18 598 человек, это почти на полторы тысячи больше, чем в прошлом году, — говорит Олег Сандаков. – Увеличены количество и общая протяженность маршрутов патрулирования, а также число летных часов для авиамониторинга лесов.

Увидел огонь – сообщи Сообщить об очагах огня на природе можно через мобильное приложение «Берегите лес». Достаточно сделать фото, и программа автоматически установит координаты и отправит данные на пульт диспетчера авиабазы. Заявить о возгорании можно по номеру телефона 8 800 100 94 00.

В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» на сегодняшний день парк спецтехники Уральской базы авиационный охраны лесов, на которую возложены полномочия по тушению возгораний в государственном лесном фонде Свердловской области, обновлен на 98 процентов. В составе авиабазы – 679 человек, в числе которых летчики-наблюдатели, пожарные – парашютисты и десантники, которые борются с огнем в труднодоступных местах. Перед началом пожароопасного сезона все они прошли практическое слаживание, подтвердив профессиональный уровень специалистов, готовых к тушению природных пожаров любого уровня сложности. Также ликвидировать лесные пожары будут и работники 30 лесопожарных станций авиабазы.

Закуплены колесные тракторы, бульдозеры, вездеходы, вахтовые автомобили, квадроциклы, катера для контроля обстановки с водоемов, другая техника. В этом году планируется приобрести легкий бульдозер, позволяющий работать в болотистой местности на тушении торфяных пожаров.

Финансирование работ по охране лесов от огня ведется из федерального и регионального бюджетов. Однако, в прошлом году появился еще один источник.

— Древесину, образовавшуюся после санитарных рубок, мы продаем, а вырученные средства пускаем на обеспечение учреждений пожарной охраны, — рассказывает заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Андрей Курьяков. – Работа непростая, но мы с ней успешно справляемся. В прошлом году по объемам таких продаж наша область заняла первое место в УрФО и пятое в России.

Решается в регионе, по словам Андрея Курьякова, и другая острая проблема. В этом году по распоряжению губернатора Евгения Куйвашева при областном министерстве общественной безопасности создана спецчасть по тушению торфяных пожаров. При необходимости новое подразделение будет привлекать силы МЧС и авиабазы. Кстати, нынешней зимой пожарные применили ноу-хау на торфяниках.

– Мы разгребали торф, перемешивали его со снегом, – рассказывает директор Уральской базы авиационной охраны лесов Роман Лежнин. – Тушение происходит быстрее и экономически эффективнее, поскольку не нужно подвозить и тратить воду.

Активно используются для мониторинга лесов в регионе и современные технологии. На вышках сотовой связи установлены 92 камеры, которые в режиме онлайн и с охватом в 360 градусов наблюдают за лесом. Дальность фиксации достигает 40 километров и позволяет различать не только огонь, но и того, кто его разводит. Картинка сразу же попадает пульт диспетчерской службы авиабазы. Также мониторинг ведут с помощью спутников, самолетов, вертолетов, квадрокоптеров.

Накажут рублем По прогнозам синоптиков и МЧС, пожароопасная обстановка в этом году ожидается тревожная, поэтому уральцам надо соблюдать правила обращения с огнем в лесу и на садовых участках. Это поможет сберечь природу и собственные средства. Как сообщил заместитель главного государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору Сергей Махнёв, штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в этом году увеличены: раньше они составляли от 1 до 2 тысяч рублей, теперь – от 5 до 10 тысяч рублей, а в условиях особого противопожарного режима – от 10 до 20 тысяч рублей.

Опубликовано в №70 от 04.04.2023