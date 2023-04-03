Владимир Путин удостоил госнаград свердловских промышленников и медиков

Владимир Путин наградил сотрудников Сухоложского огнеупорного завода и Екатеринбургского клинико-диагностического центра. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденами, медалями, знаками отличия граждан России. В том числе жители Свердловской области.

Документ о присвоении государственных наград опубликован на сайте Кремля.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены:

генеральный директор АО "Сухоложский огнеупорный завод" Юрий Лебедев ;

; машинист мельниц АО "Сухоложский огнеупорный завод" Татьяна Коковина ;

; прессовщик огнеупорных изделий АО "Сухоложский огнеупорный завод" Наталья Чертова ;

; станочник широкого профиля АО "Сухоложский огнеупорный завод" Андрей Юрасов.

Также несколько свердловчан представлены к награде за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени удостоены:

заместитель главного врача ГАУЗ Свердловской области "Клинико-диагностический центр город Екатеринбург" Татьяна Артемова ;

; заместитель главного врача ГАУЗ Свердловской области "Клинико-диагностический центр город Екатеринбург" Валентина Бочкарева ;

; заведующая лабораторией ГАУЗ Свердловской области "Клинико-диагностический центр город Екатеринбург" Наталья Патрушева ;

; заведующий лабораторией ГАУЗ Свердловской области "Клинико-диагностический центр город Екатеринбург" Владимир Шалаев.

Медалью Луки Крымского награждены врачи ГАУЗ Свердловской области "Клинико-диагностический центр город Екатеринбург" Елена Кузнецова и Анна Тихомирова.

Ранее Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении ряда жителей Свердловской области.