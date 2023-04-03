Владимир Путин удостоил госнаград свердловских промышленников и медиков

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденами, медалями, знаками отличия граждан России. В том числе жители Свердловской области.
Документ о присвоении государственных наград опубликован на сайте Кремля.
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены:
- генеральный директор АО "Сухоложский огнеупорный завод" Юрий Лебедев;
- машинист мельниц АО "Сухоложский огнеупорный завод" Татьяна Коковина;
- прессовщик огнеупорных изделий АО "Сухоложский огнеупорный завод" Наталья Чертова;
- станочник широкого профиля АО "Сухоложский огнеупорный завод" Андрей Юрасов.
Также несколько свердловчан представлены к награде за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.
Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени удостоены:
- заместитель главного врача ГАУЗ Свердловской области "Клинико-диагностический центр город Екатеринбург" Татьяна Артемова;
- заместитель главного врача ГАУЗ Свердловской области "Клинико-диагностический центр город Екатеринбург" Валентина Бочкарева;
- заведующая лабораторией ГАУЗ Свердловской области "Клинико-диагностический центр город Екатеринбург" Наталья Патрушева;
- заведующий лабораторией ГАУЗ Свердловской области "Клинико-диагностический центр город Екатеринбург" Владимир Шалаев.
Медалью Луки Крымского награждены врачи ГАУЗ Свердловской области "Клинико-диагностический центр город Екатеринбург" Елена Кузнецова и Анна Тихомирова.
Ранее Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении ряда жителей Свердловской области.