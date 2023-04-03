Темы дня

Общество
3 апреля 2023, 21:16

Владимир Путин удостоил госнаград свердловских промышленников и медиков

Владимир Путин

Владимир Путин наградил сотрудников Сухоложского огнеупорного завода и Екатеринбургского клинико-диагностического центра. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденами, медалями, знаками отличия граждан России. В том числе жители Свердловской области.

Документ о присвоении государственных наград опубликован на сайте Кремля.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены:

  • генеральный директор АО "Сухоложский огнеупорный завод" Юрий Лебедев;
  • машинист мельниц АО "Сухоложский огнеупорный завод" Татьяна Коковина;
  • прессовщик огнеупорных изделий АО "Сухоложский огнеупорный завод" Наталья Чертова;
  • станочник широкого профиля АО "Сухоложский огнеупорный завод" Андрей Юрасов.

Также несколько свердловчан представлены к награде за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени удостоены:

  • заместитель главного врача ГАУЗ Свердловской области "Клинико-диагностический центр город Екатеринбург" Татьяна Артемова;
  • заместитель главного врача ГАУЗ Свердловской области "Клинико-диагностический центр город Екатеринбург" Валентина Бочкарева;
  • заведующая лабораторией ГАУЗ Свердловской области "Клинико-диагностический центр город Екатеринбург" Наталья Патрушева;
  • заведующий лабораторией ГАУЗ Свердловской области "Клинико-диагностический центр город Екатеринбург" Владимир Шалаев.

Медалью Луки Крымского награждены врачи ГАУЗ Свердловской области "Клинико-диагностический центр город Екатеринбург" Елена Кузнецова и Анна Тихомирова.

Ранее Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении ряда жителей Свердловской области. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
03.04.2023, 21:16 / Общество
Владимир Путин удостоил госнаград свердловских промышленников и медиков
03.04.2023, 20:50 / Общество
Уральский медуниверситет обучит фармации студентов из Кыргызстана
03.04.2023, 20:12 / Культура
Международный фестиваль "Коляда-Plays" состоится в Екатеринбурге в конце июня
03.04.2023, 19:05 / Общество
В Екатеринбурге локализовали природный пожар
03.04.2023, 17:30 / Общество
Более 18 тысяч заявлений подали родители будущих первоклассников в школы Екатеринбурга