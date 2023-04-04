Обеспечение школ и больниц качественным питанием находится на особом контроле свердловских властей

Свердловские власти обсудили поэтапное внедрение единой системы маркировки "Честный знак". Фото: Павел Ворожцов

Эффективность контроля организации горячего питания школьников и качества продуктов, которые поступают в образовательные и медицинские учреждения, стали темой заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в регионе. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Улучшение качества продуктов, закупаемых для учреждений, является одним из приоритетных направлений работы комиссии. Пищевая промышленность у нас находится на особом контроле. Мы ежегодно рассматриваем ситуацию с оборотом продуктов питания. Здесь играет роль целый комплекс факторов. Нам необходимо принимать меры, которые, в том числе, простимулируют поставщиков и операторов питания отдавать предпочтение местным производителям", — отметил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

По словам руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Дмитрия Козловских, закупка у региональных поставщиков позволяет отследить всю цепочку доставки продукта.

Участники комиссии также обсудили поэтапное внедрение единой системы маркировки "Честный знак". Она позволяет проследить весь процесс от производства до реализации молочной продукции и воды.

Отметим, в Свердловской области создана межведомственная рабочая группа, которая с 2020 года контролирует организацию здорового горячего питания школьников в регионе. В нее входят представители министерства образования, Роспотребнадзора, министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка, Общественной палаты Свердловской области, регионального отделения Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию", Свердловского областного родительского комитета.

Напомним, "Областная газета" писала, что горячее питание в школах станет обязательным.