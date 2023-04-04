Будущий кампус УрФУ презентовали в Екатеринбурге школьникам и учителям из других регионов

Гости посетили общественный центр и общежитие будущего кампуса УрФУ. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

120 юных участников программы "Синара-Девелопмент" — "Тест-драйв в Уральском федеральном", а также учителя из разных российских регионов увидели будущий кампус Уральского федерального университета. Объект, строительство которого инициировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, возводят в рамках национального проекта "Наука и университеты".

Гости посетили стройплощадку деревни Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге. Им показали общественный центр, который занял площадь в 31 тысячу квадратных метров. Во время состязаний в нем будут размещены оргкомитет, служба безопасности, а также офисы делегаций и фудкорт. После проведения фестиваля общественный центр станет учебным корпусом УрФУ. Для студентов в нем оборудуют электронную библиотеку, аудитории, конференц-зал, спортивный манеж и блок питания.

"Здесь ребята будут учиться, получать знания, отдыхать, заниматься спортом, работать потом. Потому что здесь будут создаваться и рабочие места. Специальное зонирование района таково, что здесь предполагается строительство нескольких технопарков, где студенты могут, уже начиная со старших курсов, получать на практике знания и работать", — говорил ранее о проекте Евгений Куйвашев.

В общежитии № 1 гостям показали комнаты для проживания учащихся. В помещениях есть мебель, смонтирована кухня-ниша, санузел с душевой кабиной. На каждом этаже созданы учебные аудитории, прачечные и места отдыха. Всего в деревне фестиваля будет открыто 5 общежитий на площади более 209 тысяч квадратных метров. Рядом с корпусами планируют обустроить центральную площадь в виде амфитеатра, также будут созданы спортивные и игровые площадки.

"Я в полном восторге, в общежитии созданы все условия для комфортной жизни, даже компьютеры стоят в учебном зале, а в зоне отдыха — шахматные столы. В общественном центре — гигантский манеж и тренажерный зал. Продумано все до мелочей: и для учебы, и для занятий спортом, и для жизни. Очень хочу поступить в УрФУ и жить в этом кампусе", — поделилась впечатлениями старшеклассница Дарья Иванова.

Рядом с общежитиями построен современный и крупнейший в России Дворец водных видов спорта. Он предназначен для проведения состязаний по плаванию, водному поло, прыжкам в воду и синхронному плаванию. Трибуны смогут вместить 5 тысяч зрителей. Комплекс включает 4 бассейна, 3 из которых профессиональные. Они имеют олимпийские размеры (52,5*25 м). Бассейн для прыжков оснащен 12 трамплинами и 4 вышками. Спортивное оборудование соответствует самым высоким стандартам.

"Строительство объектов практически завершено, сейчас идет поэтапный процесс их сдачи в эксплуатацию. После фестиваля университетского спорта Дворец водных видов спорта будет доступен для горожан. Остальные объекты спортивной деревни станут основой кампуса УрФУ. А в конце 2025 года студенческий городок дополнят новые и современные здания Института информационных технологий, Института экономики и управления, СУНЦа", — рассказал руководитель объекта компании "Синара-Девелопмент" Павел Килин.

Отметим, кампус строится по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Он добился выделения из федерального бюджета 20 миллиардов рублей, которые направлены на создание в Екатеринбурге студенческой инфраструктуры по стандартам мирового уровня.

Напомним, ранее проект университетского кампуса в Екатеринбурге высоко оценил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.