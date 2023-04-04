Виадукам добавили уникальности. Теперь они – в списке российских памятников истории

Виадук у поселка Пудлинговый из-за особенностей рельефа имеет форму дуги. Как его габариты сумели верно рассчитать сто с лишним лет назад, теперь уже загадка. Фото: Алексей Петухов.

Виадуки у поселка Пудлинговый и в урочище Широкий Лог Красноуфимского района включили в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Такое право они получили как памятники истории регионального значения. Теперь вокруг них запрещены любые работы, которые могут угрожать их сохранности.

Руками крестьян и военнопленных

Виадуками называют мосты на высоких опорах. Возводят их, как правило, в местах со сложным рельефом. В Красноуфимском районе он как раз такой – много рек, холмов и оврагов. И когда в начале XX века здесь начали прокладывать участок железнодорожной ветки Казань – Екатеринбург, было принято решение строить именно виадуки.

– Инженеры тогда выбрали единственно возможный вариант. Делать высокую дорожную насыпь и укладывать на ней рельсы было технически очень сложно и экономически невыгодно. Строительство виадуков началось в 1914 году, это был титанический труд: никакой спецтехники тогда не было, и большинство конструкций пришлось устанавливать с помощью конной тяги и вручную, – рассказывает архитектор районной администрации Виталий Колосов.

Виадуки протяженностью почти 400 метров и высотой 25 метров возвели из кирпича и железобетона. Последний, кстати, тогда применили впервые в практике железнодорожного мостостроения. В масштабной стройке были задействованы крестьяне с окрестных деревень и военнопленные – австрийцы, немцы, венгры, которых присылали с фронтов Первой мировой войны. В 1916 году поезда пошли через виадук у поселка Пудлинговый, построенный по проекту профессора Петербургского политехнического института Станислава Белзецкого. А виадук через урочище Широкий Лог по проекту инженеров Оттмара Моддерсона и Михаила Клочанова, тоже питерских специалистов, ввели в эксплуатацию в 1918 году.

Популярные, но запретные

Несмотря на сто с лишним лет непрерывной эксплуатации, виадуки сохранились до наших дней практически в первозданном виде. Это уникальные для региона сооружения.

Движение поездов по путепроводам осуществляется и сегодня. Но только этим их функция не ограничивается. Как рассказали в Красноуфимском краеведческом музее, высокие мосты с арочными пролетами чрезвычайно популярны у туристов: ежегодно взглянуть на чудо инженерной мысли начала XX века приезжает почти 1,5 тысячи человек из разных уголков Свердловской области, Пермского края, Башкирии и других соседних регионов. Виадуки даже включены в маршруты туров выходного дня по Среднему Уралу.

– Когда смотришь на такие сооружения, возникает ощущение, что ты находишься где-нибудь в Швейцарии – красота необыкновенная, – говорит старший научный сотрудник отдела истории музея Любовь Алексейчик. – Между тем мало кто знает, что до недавнего времени информация о строительстве этих виадуков была засекречена, поскольку они являются стратегически важными транспортными артериями. Только с 2000-х, когда сооружения взяли под охрану структуры АО «РЖД», музейщикам и краеведам разрешили заглянуть в архивы.

Сейчас виадуки у поселка Пудлинговый и через урочище Широкий Лог включены в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. То есть они теперь находятся еще и под государственной охраной.

– Вблизи виадуков запрещено строить капитальные и размещать нестационарные объекты, а также вести хозяйственную деятельность, способствующую их разрушению либо искажению их облика. Контроль за этим ведет наше ведомство. Нарушителей ждут штрафы, также в судебном порядке мы можем потребовать снести самовольно строящиеся объекты, – сообщил Алексей Шамратов, начальник правовой и организационной работы областного управления госохраны объектов культурного наследия.

Кстати, об охране: подойти вплотную к виадукам и сделать фотографии нереально – территория по обеим сторонам мостов обнесена колючей проволокой. Любоваться ими можно только издалека.

– Безопасность виадуков контролирует федеральная структура – вневедомственная охрана железнодорожного транспорта. Надзор жесткий – круглосуточные посты, служебные собаки, вооруженные сотрудники. Всем, кто приезжает посмотреть на сооружения, мы всегда советуем соблюдать правила поведения, – отмечает глава Красноуфимского района Олег Ряписов.

Справка : В Красноуфимском районе есть еще три виадука – у поселков Рябиновка, Черная Речка и через Саранинский Лог. Они тоже были построены в начале XX века. Виадуки у Рябиновки и через Саранинский Лог – действующие, виадук у Черной Речки простаивает с 1960-х годов (движение по нему закрыли за ненадобностью).

Облегчить нагрузку Учитывая «возраст» виадуков, железнодорожники ограничили движение по ним до 50 км/ч, а массу грузов – до двух-трех тысяч тонн. Рядом с виадуками началось строительство современных путепроводов, где поезда могут двигаться со скоростью до 90 км/ч и перевозить более тяжелые грузы. Так, весной минувшего года у виадука поселка Пудлинговый открылся новый мост протяженностью 1,3 км и высотой более 30 метров. АО «РЖД» вложило в него более 18 млрд рублей. Мост будет способствовать повышению пропускной способности железнодорожной инфраструктуры (см. «ОГ» № 62 от 09.04.2022 г.).