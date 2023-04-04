Государственность придет с Урала

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров: «У нас мощнейшая гуманитарная школа — политологи, философы, историки, социологи. Мы будем принимать активнейшее участие в реализации курса и готовы помогать другим вузам». Фото: Алексей Кунилов

В Уральском федеральном университете вчера открылась итоговая научно-методическая конференция «Основы российской государственности» (ОРГ). Представители 23 регионов страны проводят завершающее обсуждение нового одноименного учебного курса, который в УрФУ разрабатывают в рамках проекта «ДНК России» по поручению Президента Владимира ПУТИНА. Задача нового предмета – сформировать у молодежи представление об особенностях исторического пути, о становлении и развитии российского государства, о ценностных ориентирах и вызовах будущего. Уже с сентября 2023 года его начнут преподавать во всех вузах страны.

Разработка курса «Основы российской государственности» на протяжении марта шла на конференциях в головных вузах федеральных округов. На итоговую конференцию в Екатеринбурге, где будет обобщен и систематизирован материал всех предшествующих обсуждений, собралось более 300 представителей из 53 высших учебных заведений страны. В течение двух дней им предстоит не только обобщить наработки по содержанию нового предмета, но и определить алгоритм его внедрения в учебные планы вузов. 5 апреля этому будет посвящено отдельное совещание проректоров по учебной работе.

Конференция началась с пленарного заседания, на котором участники обсудили общие вопросы формирования мировоззрения у российской молодежи и роли высшего образования в данном процессе.

«ДНК – это такая макромолекула, которая не только обеспечивает хранение и передачу из поколения в поколение и реализацию знаний на генетическом уровне, но осуществляет дальнейшее развитие живых организмов. Проект «ДНК России» должен впитать все хорошее на протяжении истории России, без искажений и правильно – передать эти знания молодежи», – сказал на открытии конференции вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.

«Наша главная задача – воспитать граждан с пониманием государственности, гражданственности, патриотизма, чтобы они могли работать на благо страны, получив знания и компетенции в университете», – отметил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

В первый день работы конференции участники разделились на группы для детальной проработки каждого из пяти разделов курса ОРГ: «Что такое Россия?», «Российское государство-цивилизация», «Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации», «Политическое устройство России» и «Вызовы будущего и развитие страны». Научный руководитель проекта «ДНК России» Андрей Полосин считает, что самый большой плюс конференции в том, что решения вырабатывают те, кто их будет применять на практике.

«Сегодня в вузах собраны и сконцентрированы знания, которые нужны для выработки решений по проекту. Преподаватели ежедневно встречаются со студентами – с людьми, на которых новый курс направлен. Он уже достаточно хорошо проработан, чтобы стать учебным предметом», – сказал он.

Результаты двухдневной работы научно-исследовательских групп будут презентованы 5 апреля на закрывающем пленарном заседании. А по итогам всей конференции УрФУ в концепцию учебно-методического комплекса «Основы российской государственности» будут внесены финальные корректировки. После их утверждения межведомственной комиссией, в состав которой войдут представители Министерства науки и высшего образования РФ, Госсовета РФ по направлению «Наука» и проекта «ДНК России», 6 тысяч преподавателей российских вузов пройдут подготовку, чтобы начать преподавать дисциплину в новом учебном году.

Официально Проект «ДНК России» реализуется по инициативе Министерства науки и высшего образования РФ и по поручению Президента Владимира Путина с лета 2022 года. В работу вовлечены более 2000 преподавателей социально-гуманитарных дисциплин вузов. Цель – повышение качества преподавания общественных наук, а также привлечение академического сообщества к сопровождению государственной политики в области просвещения, высшего образования и молодежной политики. Задача «ДНК России» в 2023 году – разработка и внедрение учебно-методического комплекса для нового образовательного курса «Основы российской государственности».

Вице-губернатор Олег Чемезов: «Свердловская область, как и вся Россия, заинтересована в введении «Основ российской государственно в вузовскую программу». Фото: Алексей Кунилов

Научный руководитель проект «ДНК России» Андрей Полосин: «Мы приходим к педагогу (в школу, в вуз) и даём ему право определять нашу жизнь. Педагог должен нести эту ношу» Фото: Алексей Кунилов

На конференцию в УрФУ собрались почти 300 преподавателей из 53 вузов 23 регионов России Фото: Алексей Кунилов