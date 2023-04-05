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Общество
5 апреля 2023, 15:15

Свердловчане чаще всего жалуются на качество бытовой техники

  Олеся Касперович
Горячая линия Роспотребнадзора проходила две недели

Чаще всего потребители жалуются на бытовую технику. Фото: Полина Зиновьева

За две недели работы горячей линии, посвященной Всемирному дню прав потребителей, специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области ответили почти на тысячу обращений. Большая часть жалоб касалась качества бытовой техники, которую приобрели граждане. 

По этим обращениям специалисты провели 189 консультаций. На втором месте оказались вопросы оказания услуг ЖКХ, по которым было дано 164 ответа. Замыкают тройку лидеров вопросы по интернет-торговле, которых поступило 122. Также свердловчан интересовали вопросы туристских, медицинских, транспортных услуг и связи.

"На телефоны специалистов Управления Роспотребнадзора и консультационных пунктов для потребителей за две недели работы горячей линии поступило 743 звонка, на личном приеме оказано 284 консультации", — уточняют в пресс-службе ведомства.

По 12 обращениям были подготовлены проекты исковых заявлений в суд, по 35 – составлены предварительные претензии предприятиям торговли и производства.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что свердловским предпринимателям будут оказывать поддержку при выходе на маркетплейс.

Областная газета Свердловской области

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