В лесах Среднего Урала выявили первые нарушения правил пожарной безопасности

За разведение костров в лесу в пожароопасный сезон в регионе могут оштрафовать на сумму до 60 тысяч рублей. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области лесные инспекторы обнаружили садовода, который разжег костер в районе дачных кооперативов. Инцидент зафиксирован в районе Полевского. Мужчину предупредили об ответственности.

"В пожароопасный сезон в лесах запрещается использовать открытый огонь в местах с подсохшей травой и под кронами деревьев. Нельзя бросать горящие спички, окурки, стекло, оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами материалы. До введения особого противопожарного режима дачники могут использовать открытый огонь, но только в ямах или металлических емкостях", — рассказала заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Вероника Русинова.

В Свердловской области нарушители могут быть оштрафованы на сумму от 15 до 30 тысяч рублей. Взыскание может быть наложено за брошенный в лесу горящий окурок или разожженный на природе мангал. Если из-за данных нарушений случился лесной пожар, то виновнику грозит штраф — для физлиц до 60 тысяч рублей, для организаций до 2 миллионов рублей. Также предусмотрена уголовная ответственность, если пожаром был нанесен значительный ущерб окружающей среде, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах возложен на государственных лесных инспекторов. К работе по патрулированию территорий привлекаются сотрудники МВД, МЧС, инспекторы по охране окружающей среды, казаки и участники других общественных объединений. Проверки проводятся у водоемов, на съездах в лес, рядом с садовыми товариществами. С начала года к административной ответственности в регионе привлечены 4 человека, лесные инспекторы провели больше 3 тысяч патрулирований.

Отметим, в Свердловской области на 98% обновлен парк лесопожарной техники. Работа была проведена в рамках нацпроекта "Экология". Кроме этого, в лесничества доставлены новые автомобили. В 2022 году приобретено 8 машин "Нива Legend", в этом году в планах купить еще 19 внедорожников.

Пожароопасный сезон в регионе начинается 15 апреля, он длится несколько месяцев. За ситуацией на территории следят с помощью системы "Лесохранитель". На вышках сотовой связи установлены 90 камер, видимость которых достигает 40 километров по кругу, они вращаются вокруг своей оси. Изображение с них поступает диспетчеру. Таким образом удается зафиксировать не только пожар, но и людей, учинивших его.

Напомним, жители Свердловской области могут сообщать о возгорании с помощью мобильного приложения "Берегите лес".