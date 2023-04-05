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Общество
5 апреля 2023, 19:46

Госдума рассмотрит законопроект о длинных выходных в майские праздники

Майский сплав

Депутаты Госдумы предложили перенести четыре новогодних выходных на весну. Фото: Галина Соловьева

Фракция "Новые люди" вынесла на обсуждение депутатов Госдумы законопроект о выходных днях с 1 по 9 мая. Сделать это предполагается за счет сокращения новогодних праздников.

"Сейчас люди не могут ни нормально отдохнуть, ни поработать. С дачи — на работу, и снова на дачу. Мы предлагаем перенести четыре новогодних выходных на весну, чтобы полноценно отдыхать с 1 по 9 мая", — говорится в telegram-канале партии "Новые люди".

По мнению инициаторов законопроекта, в майские праздники можно активнее путешествовать, провести время с близкими, хорошо отдохнуть, подготовиться к дачному сезону.

Предполагается, что в новогодние праздники россияне будут отдыхать с 1 по 3 января и 7 января.

Напомним, на майские праздники СвЖД вводит дополнительные поезда из Екатеринбурга.

Областная газета Свердловской области

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