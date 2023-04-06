Свердловский космонавт Сергей Прокопьев сегодня перепаркует космический корабль

Сергей Прокопьев выполнит перестыковку в ручном режиме. Фото: Галина Соловьева

Сегодня в 11:45 по московскому времени уральский космонавт Сергей Прокопьев проведет перестыковку пилотируемого корабля "Союз МС-23" с модуля "Поиск" на модуль "Причал". За трансляцией можно будет наблюдать в режиме реального времени.

Операцию Сергей Прокопьев выполнит в ручном режиме. Во время перестыковки на корабле будут также находиться космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио. Об этом сообщается в telegram-канале Госкорпорации "Роскосмос".

Прямая трансляция отделения "Союза МС-23" от модуля "Поиск" начнется в 11:30 по московскому времени, его стыковка с модулем "Причал" — в 12:23.

Отметим, что это будет 51-я перестыковка, выполненная кораблями семейства "Союз" на орбитальных станциях с 1978 года, в том числе 21-я — на МКС.

Напомним, уральский космонавт Сергей Прокопьев вернется на Землю в сентябре.