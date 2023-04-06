Евгений Куйвашев утвердил введение особого противопожарного режима в Свердловской области

Погодные условия являются основным фактором, влияющим на лесопожарную обстановку в Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Евгений Куйвашев утвердил введение особого противопожарного режима на территории Свердловской области с 15 апреля. Решение принято сегодня на заседании регионального правительства, сообщает департамент информационной политики региона.

"С 15 апреля в Свердловской области вводится особый противопожарный режим. Так, на землях населенных пунктов, лесного фонда, сельскохозяйственного и специального назначения запрещается использование открытого огня, разведение костров. Кроме того, вводится запрет на сжигание мусора и сухой травы, проведение любых пожароопасных работ, на организацию стоянок и ночлега туристических групп вне специально отведенных мест. Прошу всех со всей серьезностью отнестись к соблюдению требований особого противопожарного режима", — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Погодные условия являются основным фактором, влияющим на лесопожарную обстановку в пожароопасный сезон. Согласно данным климатического мониторинга, температура в Свердловской области за последние два года оценивается как жаркая.

По оценке специалистов, уже к середине апреля при теплой погоде и отсутствии растительности могут сложиться условия для возникновения чрезвычайной пожарной обстановки, в том числе из-за небрежного обращения с огнем.

Чтобы оперативно реагировать на возможные ландшафтные пожары за пределами населенных пунктов, в регионе утверждены группировки сил и средств Уральской базы авиационной охраны лесов, добровольной пожарной охраны, дорожных служб и системы ЖКХ.

В областной противопожарной службе на базе отряда № 19 будет создано новое подразделение для работы с торфяными пожарами. Его сотрудники изучат тактико-технические возможности спецтехники, места возможного образования торфяных пожаров и другие тонкости.

К борьбе с лесными пожарами Уральская авиабаза подготовила более 700 человек личного состава и около 500 единиц спецтехники.

В рамках национального проекта "Экология" на 98% обновлен парк лесопожарной техники Свердловской области. В этом году также будут закуплены бульдозер-болотоход и малые лесопатрульные комплексы.

На вышках сотовой связи по всему региону установлены 90 видеокамер, которые фиксируют не только пожары, но и дым от костров в садах и местах отдыха.

Во время действия особого противопожарного режима запрещено разводить костры и пользоваться мобильными мангалами даже на территории собственного дачного или садового участка. Можно применять только стационарные мангалы или печи, сконструированные с соблюдением требований пожарной безопасности.

Напомним, ранее на Среднем Урале презентовали новое мобильное приложение "Берегите лес".