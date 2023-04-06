«Уральцы, на которых держится регион»

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени получила Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня губернатор Евгений КУЙВАШЕВ вручил государственные награды, награды Президента России и Свердловской области уральцам, которые внесли значительный вклад в развитие региона. В их числе промышленники, педагоги, ученые, общественники – всего 39 человек. Торжественная церемония прошла в колонном зале Дома Севастьянова.

По словам Евгения Куйвашева, профессиональными достижениями, успехами в научной, творческой, спортивной и общественной жизни такие люди укрепляют добрую славу Свердловской области – кадровой кузницы России, региона, где живут и работают трудолюбивые, добросовестные люди, настоящие патриоты и подвижники.

– Рад вручить медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени Уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой. Восхищаюсь не только профессионализмом, но и чуткостью, душевной теплотой и искренним вниманием, которые Татьяна Георгиевна всегда проявляет к людям, – отметил в своем выступлении глава региона.

В свою очередь свердловский омбудсмен отметила, что оказалась в замечательной компании свердловчан. Это люди разных профессий – электрики, шпаклевщики, монтажники, учителя, врачи.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени губернатор Евгений Куйвашев вручил генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «АГРО-АКТИВ» Илье Бондареву Фото: Алексей Кунилов

– Я бы очень хотела, чтобы такие обыкновенные и в то же время необыкновенные люди всегда получали награды. Это настоящие уральцы, на которых держится наш регион. Жить и работать в Свердловской области – большая честь. И самое главное, никто из нас не работает ради награды. Мы работаем, потому что любим свою профессию и гордимся Свердловской областью, – сказала Татьяна Мерзлякова.

Наградами федерального и регионального значения отмечены сотрудники ЕВРАЗ НТМК, Уралэлектромеди, Уральского оптико-механического завода, химзавода «Планта».

Штабелировщик металла Сергей Богданов за 37 лет работы на ЕВРАЗ НТМК постоянно совершенствует профессиональные навыки. В том числе он принимал участие в разработке новой схемы загрузки полувагонов, которая дала экономический эффект более 10 миллионов рублей. Свои знания заводчанин использует и для подготовки молодых работников.

Директору Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества Галине Мальгиной присвоено звание "Заслуженный врач Российской Федерации" Фото: Алексей Кунилов

За вклад в развитие науки и добросовестную работу орденом Почета награжден выдающийся уральский химик Виктор Салоу́тин. Аппаратчик-гидрометаллург Уралэлектромеди Михаил Черепанов удостоен ордена Дружбы.

Указами Президента России шесть свердловчан удостоены почетных званий заслуженного металлурга, учителя, деятеля науки, врача, эколога, работника культуры Российской Федерации. Директору Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества Галине Мальгиной присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации»:

– Я рада, что продолжаю медицинскую династию заслуженных врачей, которую основал мой дед в далекие 50-е годы, продолжил мой папа, и вот сегодня я получила такую почетную награду. Общий медицинский стаж нашей семьи врачей Мальгиных – 411 лет, – отметила Галина Мальгина.

Звание «Почетный гражданин Свердловской области» присвоено председателю сельскохозяйственного производственного кооператива «Килачевский» Анатолию Никифорову, который возглавляет одно из лучших хозяйств региона с 1991 года.

Губернатор Евгений Куйвашев присвоил звание «Почетный гражданин Свердловской области» председателю сельскохозяйственного производственного кооператива «Килачевский» Анатолию Никифорову. Фото: Алексей Кунилов

– На протяжении многих лет мы в числе лидеров. Сейчас здесь трудятся 620 человек, средний уровень зарплаты у нас более 70 тысяч рублей. Правительство, губернатор ведут взвешенную политику в отношении АПК, и это помогает нам внедрять новые технологии. Я рад, что родился, живу и работаю в Свердловской области, на ирбитской земле, – отметил Анатолий Никифоров.

Награжденные: Указом Президента Российской Федерации Орденом Почета. Виктор Салоутин – главный научный сотрудник лаборатории федерального государственного бюджетного учреждения науки Института органического синтеза имени И.Я. Постовского Уральского отделения Российской академии наук. Орденом Дружбы. Михаил Черепанов – аппаратчик-гидрометаллург акционерного общества «Уралэлектромедь». Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Татьяна Мерзлякова – уполномоченный по правам человека в Свердловской области. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Вадим Банников – вальцовщик стана горячей прокатки акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат». Эдуард Беклемышев – резчик на пилах, ножовках и станках филиала «Производство сплавов цветных металлов» акционерного общества «Уралэлектромедь». Олег Берняев – главный инженер филиала «Производство полиметаллов» акционерного общества «Уралэлектромедь». Сергей Богданов – штабелировщик металла акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат». Ольга Боровских – электромонтер по обслуживанию подстанций акционерного общества «Уралэлектромедь». Виктор Иванов – сменный мастер участка цеха акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат». Светлана Майорова – электролизник водных растворов акционерного общества «Уралэлектромедь». Александр Мартынов – начальник цеха акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат». Андрей Севастьянов – энергетик акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат». Александр Сергеев – машинист коксовых машин акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат». Илья Бондарев – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «АГРО-АКТИВ». Михаил Шашилов – тренер государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)». Валентин Голубев – доцент кафедры федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (в связи со смертью награда вручена дочери Екатерине Шишкиной). Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено Галине Мальгиной – директору федерального государственного бюджетного учреждения «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества». Почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» присвоено Надежде Давыдовой – доктору медицинских наук, профессору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный медицинский университет». Почетное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» присвоено Александру Коурову – разливщику цветных металлов и сплавов акционерного общества «Уралэлектромедь». Почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» присвоено Ольге Сергеевой – художественному руководителю заслуженного коллектива народного творчества хореографического ансамбля «Родничок» муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры «Юбилейный», город Нижний Тагил. Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено Рите Кошкиной – учителю муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 176, город Екатеринбург. Почетное звание «Заслуженный эколог Российской Федерации» присвоено Николаю Корытину – заведующему лабораторией экологии охотничьих животных федерального государственного бюджетного учреждения науки Института экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук. Распоряжением Президента Российской Федерации Благодарность Президента Российской Федерации объявлена Сергею Мельникову – формовщику ручной формовки акционерного общества «Каменск-Уральский литейный завод». Елене Храмовой – начальнику отдела управления персоналом акционерного общества «Химический завод «Планта», город Нижний Тагил . Указом губернатора Свердловской области Почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области» присвоено Анатолию Никифорову – председателю сельскохозяйственного производственного кооператива «Килачевский», Ирбитский район. Знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени награждены Виталий Вольф – общественный советник Заместителя Губернатора Свердловской области. Алексей Ефремов – член Свердловского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России». Валерий Шелякин – директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области. Знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени награждены Александр Вервейн – глава Волчанского городского округа Свердловской области. Игорь Мартьянов – начальник отдела мостов открытого акционерного общества «Уральский проектно-изыскательский институт транспортного строительства». Анатолий Слудных – заместитель председателя Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России», генеральный директор акционерного общества «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова». Александр Шулепов – начальник Уральского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта. Владимир Кутырев – директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловской области «Кадетская школа-интернат «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии Российской Федерации». Знаком отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении» награждены Виктория Ворохова – председатель совета местного (ФКУ ИК-46) отделения Регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы по Свердловской области, инспектор отдела интендантского и хозяйственного обеспечения федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 46 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области», город Невьянск. ВалентинаБугуева – заместитель председателя местного отделения Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Муниципального образования Красноуфимский округ. Нэля Гаркунова – заместитель председателя Местного отделения Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Бисертского городского округа. Лидия Копытова – председатель Местного отделения Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров городского округа Первоуральск. Татьяна Лагутина – бухгалтер Местного отделения Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров городского округа Первоуральск. Наталья Мельникова – главный бухгалтер Екатеринбургской городской общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров.