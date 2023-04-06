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6 апреля 2023, 19:20

Евгений Куйвашев повел рабочую встречу с Эдуардом Турановым

Эдуард Туранов, Алексей Фролов

Эдуард Туранов отметил, что понимает специфику уральских регионов. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев и начальник Екатеринбургской таможни Эдуард Туранов в ходе рабочей встречи обсудили вопросы взаимодействия правительства Свердловской области и таможенных органов. Во встрече также принял участие начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов, сообщает департамент информполитики региона.

"Таможенные органы играют важную роль в улучшении делового климата, укреплении доходной базы бюджета, защите жизни и здоровья людей. По всем этим направлениям правительство Свердловской области постоянно взаимодействует с управлением. Сегодня перед таможней стоят масштабные задачи по поддержанию стабильного товарооборота, цифровизации, содействию участникам внешнеэкономической деятельности", — отметил Евгений Куйвашев.

Губернатор поздравил руководителей таможенных органов с 30-летием Уральского таможенного управления, Эдуарда Туранова — с назначением на пост начальника Екатеринбургской таможни.

Эдуард Туранов в свою очередь сообщил, что уже начал знакомиться с предприятиями, которые работают на территории Свердловской области, и обсуждает вопросы, связанные с таможенными процессами.

Досье

Эдуард Туранов работает в таможенных органах с 2004 года. С 2018 года занимал пост первого заместителя начальника Челябинской таможни. С 5 апреля 2023 года назначен начальником Екатеринбургской таможни.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что Екатеринбургскую таможню возглавит подполковник из Челябинской области.

Областная газета Свердловской области

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