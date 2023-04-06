Доброе слово за доброе дело

Лариса Крапивина (слева) и Андрей Мозолин в с прекрасными представительницами свердловской региональной общественной организации «Добровольческое движение «Дорогами добра». Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге наградили победителей первого этапа конкурса «Медиатор». Организатором конкурса выступила Общественная палата Свердловской области, а цель его – научить сотрудников социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) грамотно и доступно рассказывать о своей деятельности на портале – «Созидание.све.рф». Проект реализуется за счет средств Фонда президентских грантов. Организаторы «Медиатора» полагают, что подведение итогов первого этапа подвигнет большее количество НКО к участию в проекте.

Информационный портал «Созидание.све.рф» был создан специально для того, чтобы объединить на нем все социально ориентированные НКО Свердловской области. Но не все организации активно его использовали, а те, кто делал это, не всегда могли грамотно и доступным языком рассказать о своей деятельности. Поэтому в конце прошлого года был запущен проект «Медиатор», команда которого провела для сотрудников НКО обучающие семинары-тренинги по вопросам медиапланирования, защиты и противостояния в условиях информационной войны, деятельности пресс-секретарей, технологий создания текстов и привлекательных заголовков.

Сама идея проекта «Медиатор» принадлежит руководителю центра гражданско-патриотического воспитания «Каравелла», члену Общественной палаты области Ларисе Крапивиной.

«Когда мы придумывали этот проект, для нас было важно увидеть весь масштаб работы и мощь НКО, существующих на территории области. Важно, что мы можем выйти на одну платформу – Созидание.све.рф – почитать о деятельности друг друга и обогатиться в плане обмена опытом», – рассказала Лариса Крапивина.

Инициативу поддержали департаменты внутренней политики и информационной политики региона, региональное отделение Союза журналистов России, департамент «Факультет журналистики» УрФУ. После обучающих семинаров НКО «ушли в свободное плавание»: в течение трех месяцев они самостоятельно публиковали на портале «Созидание» информацию о своей работе. Именно эти статьи оценивались жюри – экспертами рабочей группы по взаимодействию со СМИ Общественной палаты региона.

«НКО работают много. Опыт у них бесценный. Причем работают не столько за деньги, сколько по велению сердца. Но их не видно и не слышно ни в СМИ, ни на портале «Созидание». Задача «Медиатора» – помочь им грамотно рассказать о своей деятельности. На первом этапе конкурса информационная активность НКО на портале «Созидание» уже увеличилась в разы», – сказал член региональной Общественной палаты Андрей Мозолин.

Публикации НКО оценивались по следующим критериям: целостность и логика построения текста, оригинальность и привлекательность заголовка, образность, грамотность, иллюстрации, наполненные смыслом и связанные с текстом, а также позитивная направленность содержания и социальная значимость результата.

Никаких заявок на участие в конкурсе подавать было не нужно: организаторы проекта «Медиатор» все сами отследили и оценили. Поэтому победа в конкурсе стала для многих неожиданностью.

«Позвонили и сказали, что мы выиграли. Это здорово и приятно! Такой конкурс важен. Это благодарность людям, которые своей жизненной задачей выбрали заботу о нуждающихся людях. А еще это поднимает престиж некоммерческих организаций, показывает важность их работы для всего региона», – сказала заместитель председателя свердловской региональной общественной организации «Добровольческое движение «Дорогами добра» Светлана Блинова.

«У нас нет журналистов в штате. Мы пишем просто сами: я и жена. Пишем душой, как мы это понимаем. Уже 24 года мы занимаемся вопросами помощи людям, у нас разные направления. По одному из них сейчас ежедневно кормим 150 пенсионеров. Помощь по финансированию идет от правительства Свердловской области, за последние годы выиграли 16 грантов от Фонда президентских грантов. Спасибо за внимание к нашему труду», – сказал директор социально ориентированной Ассоциации «Бюро помощи гражданам» Юрий Потапенко.

«Про некоммерческие организации не так часто пишут. А на «Созидании» концентрируется информация от некоммерческого сектора Свердловской области. На нем всегда можно найти информацию о деятельности НКО, почерпнуть что-то из их опыта. Конкурс способствует развитию портала, это важно», – пояснила пиар-специалист и контент-менеджер фонда «Менора» Мария Костырева.

Итоги первого этапа подведены. Организаторы «Медиатора» надеются, что добрые слова поддержки в адрес первых победителей мотивируют большее количество НКО области на дальнейшее участие (читай – публикацию информации о своей работе на портале «Созидание»). В мае 2023 года состоится подведение итогов второго этапа, а в июне – итоги третьего этапа и общие. А после анализа работы всех этапов проекта «Медиатор» будет принято решение, станет ли этот конкурс ежегодным.

Победители первого этапа Публикации НКО оценивались в трех номинациях: Жизнь НКО: традиции и инновации

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филиал Российского общества «Знание» в Свердловской области

Свердловское диабетическое общество

Детско-молодежная общественная организация юных корреспондентов Свердловской области

социально ориентированная Ассоциация «Бюро помощи гражданам»

добровольческое движение «Дорогами добра». Победители получили в качестве призов фотоаппараты и диктофоны.

География проекта «Медиатор» Фото: Алексей Кунилов

Награждение победителей прошло в помещении центра «Каравелла» под бой барабанов. Фото: Алексей Кунилов

Председатель жюри, идейный вдохновитель конкурса Лариса Крапивина и член Общественной палаты Свердловской области Андрей Мозолин. Фото: Алексей Кунилов