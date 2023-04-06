«Для него не существует неудобных вопросов»

До начала прямого эфира остается буквально пять минут. Фото: Алексей Кунилов

Областное телевидение преподнесло жителям региона очередной сюрприз. На протяжении полутора часов на вопросы в прямом эфире из салона патрульного автомобиля отвечал начальник управления ГИБДД по Свердловской области Алексей СПИРИДОНОВ. О том, как шла подготовка к общению главного госавтоинспектора со свердловчанами и что он считает основным в своей работе, в репортаже «Областной газеты».

Локацию для прямого эфира телевизионщики выбрали, мягко сказать, необычную.

В съемочную площадку превратился гараж областного Управления ГИБДД. Между машинами расставлено с десяток осветительных приборов, по полу растянуты километры проводов и кабелей. Ремонтный бокс трансформировался в аппаратную: мониторы, пульты, микрофоны.

– На этой площадке – главное решить проблему со светом. Надо же, чтобы картинка была красивая, – говорит режиссер Денис Одегов.

Бригада приехала задолго до начала съемок, и почти три часа ребята с помощью инспекторов расставляли мотоциклы и машины, организуя необходимое для сьемок пространство.

Для главного героя и ведущей подготовили патрульный автомобиль. Алексей Спиридонов за рулем, Екатерина Цыганкова – на пассажирском месте. Именно из салона и шел прямой эфир.

Первая ассоциация, которая возникает, – это машина из культового фильма «Назад в будущее». Какие-то дополнительные экраны, фонари, проводочки. Задние сидения целиком заставлены аппаратурой.

– Когда ты предлагала такую необычную локацию, не было опасений, что не утвердят? – задаю вопрос ведущей.

– Слушай, почему-то нет. Алексей Викторович приходил к нам на канал, мы общались. Он настолько открытый и позитивный человек, поэтому прямо чувствовалось, что к подобным экспериментам готов. Плюс для него не существует удобных и неудобных вопросов. Просто идеальный кандидат для прямого эфира, – говорит Екатерина.

И добавляет:

– Мы вообще сначала думали, может, на мотоциклах как-то организовать эфир….

И непонятно, шутит или нет. Впрочем, на ОТВ горазды, если не на все, то на многое уж точно.

На то, чтобы выстроить «красивую картинку», ушло почти четыре часа. Фото: Алексей Кунилов

Вопросы собирали почти неделю. Традиционно для этих целей были задействованы все соцсети Областного телевидения. Обратную связь свердловчане дали хорошую – «нас буквально засыпали», говорит Екатерина Цыганкова.

Всего к началу программы поступило более 200 вопросов. Как отметили в отделе пропаганды ГИБДД, ни один из них не останется без внимания. После эфира отвечать будут в социальных сетях.

До начала эфира остается около часа, когда на площадке появляется начальник Управления ГИБДД по Свердловской области. Он спокоен, сосредоточен. Краткий инструктаж от режиссера, несколько уточняющих вопросов, пробы голоса, короткий разговор с ведущей, обсуждение технических деталей, и вот уже Алексей Спиридонов в заботливых руках гримера. Единственная возможность немного пообщаться.

– Алексей Викторович, сразу согласились на предложение провести прямой эфир из автомобиля?

– В общем, да. А что вас смущает? Нам важно донести информацию людям, получить обратную связь. А если креативная подача привлекает дополнительное внимание, то это очень хорошо.

– Ну судя по количеству вопросов, которые прислали заранее, интерес большой.

– Ничего страшного. И, кстати, по поводу уже собранных вопросов. Готовы ответы на них, мы уже проделали большую работу, так как по каждому обращению, которое касается конкретных ситуаций – например, о пешеходных переходах возле школ и детских садов, – уже даны поручения. Наши инспекторы разбираются досконально с каждым из них.

До начала эфира считанные минуты. Последние проверки. Три, два, один… поехали.

Забегая вперед, скажем, что в ходе прямой линии Алексей Спиридонов ответил на 40 вопросов. Большинство из них, по его словам, были ожидаемы. Это связано с тем, что Госавтоинспекция ведет постоянную активную работу со всеми участниками дорожного движения и в курсе проблем, которые волнуют граждан. Состоявшийся прямой эфир главный госавтоинспектор региона назвал безусловно полезным и содержательным.

Кстати, на вопрос, что является самым главным в работе Госавтоинспекции, Алексей Викторович ответил коротко – «сделать все, чтобы сохранить жизни и здоровье людей».

Для тех, кто не успел посмотреть самую необычную прямую линию, это можно сделать на страничке ОТВ ВКонтакте

Репортаж о предыдущем прямом эфире проекта можно прочитать в «ОГ» № 38 от 18.02.2023