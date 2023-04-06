Россияне смогут получать налоговые уведомления через портал Госуслуг

Возможность получать налоговые уведомления через личный кабинет на портале Госуслуг появится уже в этом году. Фото: Галина Соловьева

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли поправки в Налоговый кодекс РФ. Нововведения позволят гражданам получать налоговые уведомления и требования об уплате налогов через портал Госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба Государственной думы.

Сейчас налоговая служба отправляет уведомления заказными письмами по почте либо в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика.

Отметим, что с 1 января 2023 года гражданам, которые имеют подтвержденную учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации, предоставляется право по желанию получать такие уведомления через личный кабинет на портале Госуслуг без направления по почте.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 июля 2023 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев предложил ввести налоговые льготы для компаний, строящих детсады и школы в Свердловской области.