Свердловчанин выиграл в лотерею больше миллиона рублей

Выигрышный билет Сергей Бархатов вытянул случайно. Фото: пресс-служба государственной лотереи "Столото"

Житель Свердловской области выиграл в лотерею 1 200 000 рублей. На эти деньги он решил отремонтировать недавно купленную квартиру.

В новогоднем розыгрыше Сергей Бархатов выиграл 150 рублей. Эти деньги он обменял на еще один лотерейный билет. Выбрал его случайным образом, не глядя на числа. Выигрыш второго билета составил 1 200 000 рублей, сообщает пресс-служба государственной лотереи "Столото".

"Мне пришло сообщение о выигрыше, и я обрадовался, что в принципе победил. Только когда зашел в приложение "Столото" и увидел сумму, осознал, как крупно мне повезло. Эти деньги пришлись кстати. Недавно я купил квартиру и начал ремонт, вложу лотерейный выигрыш в ее обустройство", — рассказал Сергей Бархатов.

Победитель работает менеджером в строительной компании. В свободное время играет в хоккей в любительской команде и участвует в чемпионатах города.

Напомним, ранее авиадиспетчер из Свердловской области также выиграл в лотерею 1 200 000 рублей.