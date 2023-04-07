В Екатеринбурге с 8 апреля вводят особый противопожарный режим

С 8 апреля в Екатеринбурге запрещено разводить открытый огонь на улице. Фото: Алексей Кунилов

С 8 апреля на территории столицы Среднего Урала вводится особый противопожарный режим. Постановление об этом подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов, сообщает пресс-служба городской администрации.

С завтрашнего дня на территории муниципалитета запрещено:

разводить открытый огонь (нельзя разводить костры, сжигать сухую траву и мусор на земельных участках, а также на территории возле лесов, природных парков, населенных пунктов);

передвигаться на личном транспорте в лесных массивах. Исключения составляют проезд по дорогам общего пользования и для обеспечения охраны лесов;

использовать мангалы для жарки пищи.

Во время действия особого противопожарного режима прилегающие к лесу территории Екатеринбурга планируют очистить от мусора, сделать минерализованные полосы. Мониторинг ситуации будет вестись с помощью системы "Лесохранитель".

В мэрии добавили, что принятые меры эффективны. В 2022 году количество пожаров в муниципалитете было ниже, чем в 2021 году. В прошлый сезон зарегистрировали 1,5 тысячи возгораний, в 2021 — почти 2,2 тысячи пожаров.

Напомним, в Свердловской области уже был зафиксирован первый случай нарушения правил пожарной безопасности. В МЧС призвали жителей отказаться от сжигания сухой травы из-за роста числа ландшафтных пожаров.