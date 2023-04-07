Минприроды призвало свердловчан беречь лес от пожаров

Свердловчан просят не разжигать костры в лесу, не бросать окурки, горящие спички, стеклянные бутылки и легковоспламеняющиеся предметы. Фото: Галина Соловьева

Перед грядущими выходными министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области напомнило жителям региона о соблюдении правил пожарной безопасности в лесах. По статистике, 85% природных пожаров возникают там, где отдыхают люди.

Часто причиной природных пожаров также становятся неконтролируемый пал сухой травы и неисправная техника, из которой вытекают горючие жидкости. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Призываю жителей Свердловской области и гостей региона неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности: не разжигать костры, не бросать окурки, горящие спички, стеклянные бутылки и легковоспламеняющиеся предметы. Даже осколок стекла или тлеющий уголь в сухую ветреную погоду могут стать причиной большого пожара", — обратился к уральцам министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Он напомнил, что владельцы территории, прилегающей к лесу, должны очистить от сухой травы и горючих материалов полосу шириной не менее 10 метров или провести "опашку". За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрен штраф от 15 до 30 тысяч рублей. А для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — от 100 до 400 тысяч рублей. Если из-за нарушителя возникнет пожар, то штраф для частного лица составит 60 тысяч рублей, а для организаций — до 2 миллионов рублей. Также может грозить уголовная ответственность и лишение свободы на срок до 3 лет.

В местах отдыха свердловчан, вблизи водоемов, вдоль дорог и съездов в лес, а также около садовых товариществ государственные лесные инспекторы вместе с сотрудниками МВД и МЧС России проводят специальные рейды. Они раздают отдыхающим памятки о том, как правильно вести себя в лесу, и контролируют соблюдение правил пожарной безопасности.

Сообщить о лесном пожаре необходимо по единому номеру лесной охраны 8 800 100‑94‑00, единому номеру экстренных служб 112 или с помощью мобильного приложения "Берегите лес".

Напомним, особый противопожарный режим в Екатеринбурге вводится с 8 апреля.