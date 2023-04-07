Евгений Куйвашев поручил провести к 300-летию Екатеринбурга мероприятия на высоком уровне

Евгений Куйвашев поручил участникам оргкомитета провести мероприятия на высоком уровне. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил участникам оргкомитета, посвященного празднованию 300-летия Екатеринбурга, тщательно проработать программу мероприятий и организовать их на высочайшем уровне, сообщает департамент информационной политики региона.

"До торжества остались считаные месяцы, и это время нужно использовать максимально эффективно — завершить масштабные и долгосрочные проекты, окончательно определиться с праздничной программой. Этот год должен стать особенным в истории Екатеринбурга, запомниться яркими событиями", — подчеркнул Евгений Куйвашев.

На заседании оргкомитета глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что программа основных мероприятий уже составлена. В нее включены планы по визуальному оформлению города, культурно-просветительские, развлекательные, спортивные события. К 300-летию в Екатеринбурге с 12 по 19 августа пройдет Фестивальная неделя, она станет кульминацией праздника и содержит много уникальных событий. В частности, в городском парке имени Маяковского после реконструкции откроется летняя эстрада, которую в июле 2022 года поручил отремонтировать Евгений Куйвашев.

"17 августа в парке Маяковского откроется после реконструкции единственный в УрФО полноценный летний театр. Открытие пройдет с участием Уральского академического филармонического оркестра и маэстро Валерия Гергиева. Приглашения направлены, предварительные переговоры я со своей стороны провел. Евгений Владимирович [Куйвашев], огромное спасибо за поддержку этого проекта. Это действительно проект, который будет служить очень серьезным наследием в одном из самых любимых мест отдыха наших горожан. Если бы не ваша поддержка, это было бы невозможно", — сказал Алексей Орлов.

Также в парке состоится двухдневный фестиваль "Да, шеф!", участие в нем примет основатель направления "Новая Русская Кухня" — телеведущий Константин Ивлев.

В фестивальную неделю в Историческом сквере будет открыта площадка современной событийной инфраструктуры, где пройдут разные мероприятия. Также запланировано проведение мультимедиа-перфоманса, в котором применят технологии дополненной реальности. Для этого на акватории Городского пруда и набережной будет создана серия арт-объектов, рассказывающих о становлении Екатеринбурга.

18 августа в Историческом сквере будет вынута капсула времени. Она была заложена в 1973 году, когда Екатеринбург праздновал 250-летие. Взамен будет заложена новая капсула, ее содержание обсуждается. Свои предложения горожане могут оставить на специально созданном к юбилею портале. По поручению губернатора в капсулу будет добавлена информация о главах Екатеринбурга и гордумы, а также данные о знаковых событиях, которые произошли в уральской столице за последние полвека. Чтобы потомки спустя 50 лет смогли прочитать содержимое послания, в городском историческом музее будет храниться специальная аппаратура.

Также под эгидой юбилея состоится Всероссийский форум городов трудовой доблести, его впервые проведут в Екатеринбурге по инициативе губернатора Свердловской области и по поручению Президента России и Правительства РФ. Будет открыта стела Трудовой доблести.

Кроме этого, в год 300-летия в столице Среднего Урала пройдет Международный фестиваль университетского спорта. Участие в нем примут команды из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Ожидается приезд 3,4 тысяч спортсменов из более 240 вузов 94 стран.

При подготовке к юбилею в Екатеринбурге уделили серьезное внимание развитию инфраструктуры. С 2017 года было возведено 8 школ, еще в одной провели реконструкцию. Комфортные условия созданы для обучения 7 тысяч школьников. Также в Екатеринбурге открыли культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал», сделали капитальный ремонт в Екатеринбургском театре кукол. Без внимания не осталась дорожная инфраструктура. В городе завершили реконструкцию Макаровского моста и запустили первый в России межмуниципальный трамвайный маршрут из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму.

Напомним, ранее в почтовое обращение вышел штемпель к 300-летию Екатеринбурга.