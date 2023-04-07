Индексации, новые соцвыплаты, пособия

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Об итогах работы Отделения за три месяца; изменениях в структуре фонда после объединения ПФР и ФСС; количестве семей в Свердловской области, получивших единое пособие с начала 2023 года; использовании электронных сертификатов на пресс-конференции в ТАСС-Урал рассказала журналистам управляющий Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Свердловской области Елена Альшиц.

– Елена Анатольевна, подводя первые промежуточные итоги, что изменилось в работе Свердловского отделения Социального фонда России за три месяца?

– С 1 января 2023 года все специалисты, осуществляющие прием граждан и страхователей, размещены на площадках СФР. Всего работает 57 клиентских служб, которые обслуживают жителей всех муниципальных образований Свердловской области.

Объединение услуг фондов Пенсионного и социального страхования предоставило гражданам возможность обращаться сразу за несколькими мерами поддержки в единый офис клиентского обслуживания, которые не только сохранились после объединения, но их стало еще больше. Все необходимые меры поддержки можно оформить в рамках «одного окна», что позволило существенно сэкономить время. То есть пенсионеры, семьи с детьми, инвалиды могут обращаться туда, куда удобно – будь то ближайшая клиентская служба Социального фонда России или МФЦ.

В последнее время социальная сфера получила большое развитие со стороны государства. Каждый год вводятся новые меры поддержки. Наши задачи состоят в том, чтобы люди оперативно получали причитающиеся им выплаты. Для того чтобы эти задачи выполнять, нужна слаженная команда и серьезные IT-возможности. И всем этим наше Отделение обладает. Мы готовы и к дальнейшей эффективной работе в интересах клиентов.

– С 1 января 2023 года фонд начал выплачивать единое пособие малоимущим семьям с детьми. Какое количество семей Свердловской области уже получили такую помощь?

– С момента вступления в силу закона единое пособие было выплачено 63 704 свердловчанам на 110 195 детей. Согласно утвержденным правилам, единое пособие назначается семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека (в Свердловской области – 14088 руб.) При оформлении также применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи. От доходов зависит и размер пособия. Оно составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на взрослого или ребенка – в зависимости от того, по какому основанию установлено пособие. В Свердловской области на 2023 год максимальный размер пособия установлен в размере 14 623 рублей.

– Начало года ознаменовалось разными новшествами. Какие еще изменения произошли с начала года по социальным выплатам или оказанию льготных услуг?

– В январе 2023 года введены новые меры государственной поддержки медицинским работникам. Данная выплата положена медицинским работникам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи. Новая специальная социальная выплата является ежемесячной и финансируется из средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемых Социальному фонду в качестве межбюджетных трансфертов. Ее размер составляет от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в зависимости от категории медицинских работников и вида медицинской организации.

В Свердловской области более 120 медицинских учреждений, где сотрудники имеют право на федеральные выплаты. В реестрах на выплаты, которые подали медорганизации, оказалось более 20 тысяч получателей. С начала года из Социального фонда медики получили более 288,5 млн рублей в качестве новых социальных выплат.

С 1 января были проиндексированы страховые пенсии на 4,8%. Повышение затронуло около 1 млн неработающих пенсионеров. Средний размер пенсии по старости вырос до 21400 рублей. Одновременно с выплатами действующим пенсионерам с нового года также проиндексированы пенсионные права будущих пенсионеров. Это происходит через увеличение на 4,8% стоимости пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты, из которых складывается страховая пенсия.

С 1 февраля 2023 года на 11,9% проиндексирован материнский капитал и составляет 586 946,72 рубля при рождении первого ребенка и 775 628,25 рубля при рождении второго ребенка. Материнский сертификат родители ребенка могут оформить проактивно, на основании поступивших данных реестра ЗАГС о рождении. В Свердловской области сертификат материнского капитала получили 410 тысяч семей.

– Буквально недавно начала действовать новая мера поддержки для инвалидов – электронный сертификат на приобретение технических средств реабилитации. Эту услугу уже оценили? Как еще можно использовать электронный сертификат?

– В последнее время люди с инвалидностью и их семьи оценили преимущество электронного сертификата на приобретение технических средств реабилитации (ТСР) и протезно-ортопедических изделий (ПОИ). Свыше 3200 получателей услуг уже оформили более 8900 электронных сертификатов. Напомню, что электронный сертификат – это платежный инструмент, реестровая запись, привязанная к номеру банковской карты платежной системы МИР. Содержит вид средства, который положен инвалиду, в соответствии с программой реабилитации и абилитации, срок действия, количество технических средств реабилитации, максимальную цену за единицу ТСР. В сравнении с другими, более долгими способами получения технических средств реабилитации, электронный сертификат формируется в течение пяти дней, и оформить его можно через портал Госуслуг.

Свердловская область вошла в пилотный проект Социального фонда России по оформлению электронных сертификатов на приобретение услуг комплексной реабилитации и абилитации детей с инвалидностью. С момента старта проекта оформлено свыше 1600 сертификатов, с использованием которых были приобретены услуги по комплексной реабилитации для более 700 детей. Сертификаты оформляются на детей в возрасте от 4 до 17 лет включительно при условии, что категория «ребенок-инвалид» установлена впервые. Помимо этого, должна быть определена и нуждаемость ребенка в реабилитации.

Местом предоставления услуг являются реабилитационные учреждения, расположенные на территории пилотных регионов. Продолжительность курса комплексной реабилитации и абилитации составляет до 21 календарного дня.

– В последнее время быстрыми темпами развиваются онлайн-услуги – это удобно и доступно. Скажите, развитие электронных сервисов Социального фонда России продолжится?

– Да, постоянно идет перевод расширяющихся мер поддержки в автоматизированный, цифровой формат через портал Госуслуг. Уже сейчас на портале работает 103 сервиса СФР. С помощью электронных сервисов можно получить самый широкий спектр государственных услуг, используя портал Госуслуг или личный кабинет на сайте СФР.

В перспективе граждане смогут получить практически все услуги полностью онлайн через электронные сервисы. Это ускорит получение выплат и сократит в большинстве случаев объем необходимых документов до одного заявления. При этом будет расширяться и количество проактивно назначаемых выплат, когда гражданам не нужно подавать никаких заявлений и документов.

– И последний вопрос, есть ли у нового фонда колл-центр, где можно получить консультацию и справочную информацию?

– Да, проконсультироваться и получить подробную информацию можно, позвонив в Единый контакт-центр по номеру 8–800–600-00–00, региональный контакт-центр Отделения по Свердловской области по номеру 8–800–600-03–89, или на сайте социального фонда России (sfr.gov.ru). А также задать свой вопрос в официальных социальных сетях Социального фонда России либо обратиться в любую клиентскую службу фонда.