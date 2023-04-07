Апрельское «Лето» обещает активный отдых

За последний год значительно вырос интерес туристов к промышленным городам Среднего Урала. А города научились себя рекламировать. Фото: Полина Зиновьева

Нынешняя екатеринбургская выставка – уже 26-я по счету. Она всегда проходит в одни сроки – первые пятницу и субботу апреля, то есть открывает весенне-летний туристический сезон. Ежегодно в «Лете» принимают участие свыше 200 экспонентов, в числе которых – ведущие туристические компании России, СНГ и стран дальнего зарубежья. Число посетителей колеблется в районе 8 тысяч.

В этом году на выставке свои туристические возможности, как обычно, демонстрируют многие регионы России: Крым, Татарстан, Башкирия, Удмуртия, Кабардино-Балкария, Пермский край… У каждого участника – собственная зона, оформленная в соответствующей стилистике. Порадовала креативом Челябинская область, слоган которой гласит: «К нам прилетают даже метеориты» 🙂.

Наибольшее число участников имеет, естественно, Средний Урал. Причем представлен регион как населенными пунктами (Екатеринбург, Сысерть, Среднеуральск), так и отдельными санаториями (например, «Леневкой», что под Нижним Тагилом).

Креативный слоган от Челябинской области. Фото: Полина Зиновьева

Новый турсезон будет «бойким»

На открытии выставки выступил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. Приветствуя гостей, он отметил: предстоящий сезон будет «бойким».

– По объективным причинам мы за последний год сильно просели в части международного туризма, – сказал Дмитрий Ионин. – Но зато огромные перспективы открываются в части туризма внутреннего и въездного. В прошлом году Средний Урал посетили более двух миллионов человек – это абсолютный рекорд. Мы рассчитываем на то, что эта цифра благодаря нашим общим усилиям будет расти.

Для подобного оптимизма есть основания, поскольку в регионе регулярно открываются новые интересные маршруты. Директор департамента туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова отметила, в частности, что прошлый год был очень активным с точки зрения развития железнодорожных туров. Растет интерес и к туризму патриотическому, промышленному:

«В нынешней ситуации люди, как оказалось, очень хотят знать о мощи отечественных предприятий, которых именно на Урале очень много. Еще мы заметили удивительную на первый взгляд особенность: сейчас востребовано северное направление – это наш знаменитый Конжак, это гора Качканар, Ивдельское направление. Новый туристический комплекс, который построили в Гарях, очень удачно лег в основу маршрута Екатеринбург – Верхотурье – Гари. Этот тур откроют в самое ближайшее время – на майские праздники, он будет трехдневным».

Зам.губернатора области Дмитрий Ионин задержался у стенда Казахстана. Фото: Полина Зиновьева

Подарок для бизнесменов

Выставка традиционно рассчитана на две категории посетителей – обычных туристов и представителей бизнеса. Первые смотрят здесь варианты, где и как отдохнуть, вторые – работают: обсуждают проблемы, ищут новых партнеров, заключают контракты. В этом году Свердловская область бизнесменов серьезно порадовала.

– С 11 апреля начинается прием заявок от предпринимателей на грантовую поддержку для создания туристической инфраструктуры – кемпингов, глэмпингов, круглогодичных бассейнов, систем навигации на турмаршрутах, мобильных путеводителей, – сообщила на первом пленарном заседании «Лета-2023» Эльмира Туканова. – Конкурс пройдет до 11 мая. Мы намерены профинансировать более 70 проектов на сумму от 3 до 10 миллионов рублей каждый. Общая сумма поддержки составит 332 миллиона рублей. Эти деньги выделены из федерального бюджета в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Единственное условие – предприниматель должен быть зарегистрирован в Свердловской области.

На стенде Екатеринбурга был выставлен макет Шигирского идола. Фото: Полина Зиновьева

Разворот на Восток

С международным туризмом, кстати, тоже не все так плохо, как кажется на первый взгляд. Да, россияне лишились возможности беспроблемно путешествовать по Европе. Но вместо нее можно отправиться в не менее интересную Азию – страны этого региона сейчас делают все возможное, чтобы воспользоваться моментом и переманить к себе российских туристов.

Партнером нынешней выставки «Лето» выступает Малайзия. Как сказал атташе по вопросам туризма при Посольстве Малайзии в Российской Федерации Джеффри бин Мунир, его страна рассчитывала, что в 2023 году ее посетит 28 000 туристов из России. Но за три первых месяца года в Малайзии побывало уже 27 300 россиян!

– Мы очень довольны этим результатом и, разумеется, пересмотрим свои планы, – сказал господин атташе на открытии выставки «Лето-2023».

– Сейчас летать в Малайзию не очень удобно: нет прямых рейсов, – добавляет президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. – Но мы ведем работу по организации чартерных перелетов в Куала-Лумпур. Если это получится, популярность направления, наверняка, сильно вырастет.

Кроме Малайзии, из иностранных государств в выставке «Лето-2023» участвуют Турция, Шри-Ланка, Иран, Киргизия…

Глава международного туристического агентства «Travok» Мохаммад Валимирза заявил, что уже в этом году планируется открыть в Кольцово авиахаб для туристов из Ирана, которые направляются в Турцию. «В этом случае какое-то время иранцы будут проводить на Урале, – сказал он. – И это позволит им больше узнать о вашем крае. А кто-то, возможно, захочет задержаться или приехать сюда специально. Тут очень интересно».

Перед открытием выставки состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в сфере туризма между администрацией Екатеринбурга и администрацией Когалыма. Документ подписали глава Екатеринбурга Алексей Орлов и глава Когалыма Николай Пальчиков. – Туризм в Северные регионы, где добывается нефть, производятся нефтепродукты, внедряются новые технологии, я считаю, будет интересен нашим детям. Мы в первую очередь говорим о развитии детского туризма. У нас есть неплохой опыт организации детских туров с участием наших коллег – Свердловской железной дороги. В этом году мы такие проекты запустим. Ну а детям из Когалыма будет очень интересно побывать в Екатеринбурге. Нам есть что показать, – прокомментировал Алексей Орлов.