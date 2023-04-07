Награда за труд

Медаль «Трудовая доблесть Урала» будут получать свердловчане, имеющие не менее 20 лет трудового стажа по рабочим профессиям. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ внес на рассмотрение Законодательного Собрания законопроект об учреждении в регионе нового знака отличия ­­- медали «Трудовая доблесть Урала». Награду будут вручать представителям рабочих профессий, имеющим не менее 20 лет трудового стажа на предприятиях региона.

«Знак отличия Свердловской области «Трудовая доблесть Урала» является формой поощрения за особые трудовые заслуги, послужившие для других граждан примером исполнения профессионального долга, высокой эффективности и качества труда», – говорится в проекте закона.

Сейчас в региональном парламенте идет работа над проектом закона «О знаке отличия Свердловской области «Трудовая доблесть Урала».

– Законопроект предусматривает, что новой региональной наградой могут быть отмечены свердловчане, имеющие не менее двадцати лет стажа работы по профессиям рабочих в организациях Среднего Урала, являющиеся победителями всероссийского или регионального конкурса профмастерства и имеющие одну или несколько из следующих наград: государственную награду Российской Федерации, поощрение Президента РФ, поощрение Правительства РФ, награду федерального органа исполнительной власти, награду Свердловской области, почетное звание Свердловской области, награду высшего органа госвласти Свердловской области, знак отличия государственной корпорации, – сообщила председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина.

По ее словам, принятие документа позволит повысить престиж профессий рабочих, подчеркнет социальную значимость их труда для государства и общества.

Идею ввести специальную награду для людей труда ранее глава региона обсудил с руководителями профсоюзных организаций Свердловской области:

– В прошлом году 1 мая в ходе праздничной демонстрации, за четыре месяца до губернаторских выборов, я озвучил Евгению Куйвашеву пожелание профсоюзов, чтобы в регионе появилась награда за достойный труд – «Трудовая доблесть Урала». Губернатор и находившаяся там же Людмила Бабушкина предложение поддержали. Мы очень рады, что сейчас, в год 105-летия свердловских профсоюзов, Евгений Владимирович внес этот законопроект на рассмотрение Законодательного Собрания. И Свердловская область станет фактически первым российским регионом, где появится такая медаль, – подчеркнул председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских.

Промышленность Свердловской области дает более трети валового регионального продукта. В регионе работают свыше 12 тысяч промышленных предприятий, в них заняты более 412 тысяч человек. Для развития кадрового потенциала на Среднем Урале реализуется проект «Славим человека труда!». Он направлен на повышение престижа рабочих профессий. Проводится конкурс «Лучший молодой работник организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, расположенных на территории Свердловской области». Большое внимание уделяется развитию профессионального образования и подготовке инженерных кадров.

Отметим также, уже три города Свердловской области – Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский – по Указу Президента РФ Владимира Путина удостоены званий «Город трудовой доблести». На присвоение звания претендуют Серов, Ирбит и Первоуральск. Почетный статус получают города, которые внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.