Дом учителю

Теперь весь этот дом принадлежит многодетной семье Андреевых. Фото из архива Анастасии Андреевой

Субсидии на строительство жилья по поручению губернатора Евгения КУЙВАШЕВА в этом году получили 18 учителей из сельской местности. На эти цели в Год педагога и наставника, объявленный Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ, из областного бюджета направлено около 50 миллионов рублей.

Субсидии на приобретение или строительство жилья сельским педагогам выплачиваются в рамках программы по реализации основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области, разработанной по поручению губернатора Евгения Куйвашева в 2018 году. На сегодня уже свыше 200 учителей, проживающих и работающих в сельской местности, обзавелись жильем за счет социальных выплат. Получившие жилищные субсидии педагоги обязуются проработать в школе того населенного пункта, где приобретается жилье, не менее пяти лет.

В этом году в числе счастливчиков оказалась семья Анастасии и Дениса Андреевых из села Средний Бугалыш Красноуфимского района. Сертификат на улучшение жилищных условий получила Анастасия, которая работает учителем-психологом в Бугалышской школе. Ее муж трудится начальником сельской пожарной части.

– Недавно у нас родился третий ребенок, дочка, и мы официально стали многодетной семьей, – рассказывает Анастасия Андреева. – И получение сертификата на улучшение жилищных условий стало огромной радостью и отличным подарком. Мы живем в половине дома, рассчитанного на двух хозяев. Субсидия позволила нам выкупить вторую половину. За лето собираемся сделать перепланировку, чтобы у нас с мужем и у детей было по отдельной комнате.

ЦИТАТА Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области: – Наша задача – улучшать условия труда работников образования, обеспечивать рост их профессиональных компетенций, добиваться притока молодых специалистов в школы и колледжи. Также – вырабатывать новые стимулы для повышения престижа профессии. У нас есть возможность, основываясь на опыте предшественников, совершенствовать, укреплять лучшие педагогические традиции. Это очень важно, если мы хотим вырастить здоровое, мыслящее поколение, которое от «культуры потребления» перейдет к «культуре созидания».

Денис – сельский житель, Анастасия – наполовину горожанка. Родилась в Екатеринбурге, детство провела в Новом Бугалыше, но потом вернулась в город, где окончила школу и Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты. Однако по специальности устроиться не удалось, пошла работать воспитателем в детский сад и увлеклась – решила стать учителем. Анастасия поступила на курсы переподготовки и повышения квалификации. Начала работать в школе педагогом-психологом, но почувствовала, что знаний не хватает. Сейчас она – студентка-заочница Уральского государственного педагогического университета.

Знания, полученные в колледже, ей тоже пригодились. Анастасия ведет в школе уроки дополнительного образования по моделированию одежды: учит девочек из младших классов придумывать и шить платья для кукол, а старшеклассниц – наряды для себя.

Женщина признается: когда они с мужем решили обосноваться на селе, она боялась, что будет скучно. Но страхи не оправдались. Любимая работа, забота о своих детях и учениках не оставляют времени для скуки. К тому же у Андреевых, как и у всех сельчан, имеется свое хозяйство.

Сейчас Анастасия сидит дома с новорожденной Василисой. По ее словам, у них в школе в этом учебном году случился демографический взрыв – сразу пятеро учителей ушли в декретный отпуск. Но замену им нашли – профессия сельского педагога становится престижной.

– Выпускники вузов охотнее поедут работать в сельскую местность, если им рассказывать о льготах, – говорит Анастасия. – Помимо субсидии на покупку жилья, учителю положена компенсация на оплату электроэнергии, на покупку дров, если в доме печное отопление. Советую своим коллегам перебираться из города в деревню. Природа здесь прекрасная, люди душевные. А ученики просто могут подойти и обнять тебя.

Какие еще программы действуют Как сообщили в министерстве образования и молодежной политики Свердловской области, все педагогические сотрудники, которые впервые приступают к работе в сельских школах получают единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, действует утвержденная губернатором Евгением Куйвашевым региональная программа «Земский учитель», разработанная по поручению Президента России Владимира Путина. Она является конкурсной. В этом году получить подъемные в размере 1 млн рублей для переезда из города на село смогут 34 педагога. А заявки подали уже более 250 человек. Конкуренция за право работать в сельской школе, как видите, серьезная. Кроме того, в конце марта нынешнего года Евгений Куйвашев утвердил комплексную программу по кадровому обеспечению образовательной системы Свердловской области. На ее реализацию до 2025 года планируется направить из областного бюджета 2,8 млрд рублей. Главная цель реализуемых в Свердловской области программ по поддержке учителей состоит в том, чтобы дети, проживающие даже в небольших населенных пунктах, получали равный доступ к качественному образованию, что способствует достижению показателей нацпроекта «Образование».

Кому и что положено Порядок предоставления социальной выплаты на приобретение или строительство жилья размещен на сайте Фонда жилищного строительства Свердловской области – sogufond.ru. Претендовать на соцвыплату могут педагоги и руководители государственных и муниципальных образовательных организаций, работающие и проживающие в сельских населенных пунктах, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 40 тысяч человек, расположенных на территории Свердловской области, за исключением населенных пунктов на территории муниципального образования «город Екатеринбург», либо изъявившие желание переехать в такие населенные пункты для осуществления трудовой деятельности. Норматив общей площади жилого помещения составляет: 33 кв. м – для одиноко проживающих граждан; 42 кв. м – на семью из двух человек; 18 кв. м на каждого члена для семьи из трех и более человек. Норматив социальной выплаты составляет: – 70 % расчетной стоимости жилого помещения – для граждан, осуществляющих трудовую деятельность и проживающих в населенных пунктах; – 100 % расчетной стоимости жилого помещения – для граждан, приезжающих на постоянное место работы в населенные пункты.

Опубликовано в №78 от 08.04.2023