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Общество
8 апреля 2023, 16:49

В Каменске-Уральском со 101-летием поздравили ветерана Великой Отечественной войны

  Андрей Осенков
Поздравление ветерана

Ветеран Тамара Возчикова угостила гостей чаем с тортом. Фото: telegram-канал администрации Каменска-Уральского

Глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов поздравил со 101-м днем рождения ветерана Великой Отечественной войны Тамару Возчикову, сообщает пресс-служба администрации города.

"Мы гордимся, что такие люди, как вы, живут в нашем городе. Вы — большой пример стойкости, мужества, жизнелюбия и оптимизма. Надеюсь, мы встречаться будем еще долго", — сказал Алексей Герасимов, поздравляя именинницу.

Вместе с главой города поздравить ветерана приехали активисты Центра молодежной политики. Тамара Ивановна угостила гостей чаем с тортом и рассказала, как в военные годы служила зенитчицей в 248 отдельном зенитно-артиллерийском дивизионе, охраняя жителей города Бологое.

В прошлом году на 100-летие Тамаре Возчиковой вручили два поздравительных адреса: Президента России и губернатора Свердловской области.

Напомним, ранее с вековым юбилеем поздравили жительницу Дегтярска. Анне Гречишкиной вручили письмо с персональным поздравлением от Владимира Путина. 

Областная газета Свердловской области

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