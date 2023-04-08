В Каменске-Уральском со 101-летием поздравили ветерана Великой Отечественной войны

Ветеран Тамара Возчикова угостила гостей чаем с тортом. Фото: telegram-канал администрации Каменска-Уральского

Глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов поздравил со 101-м днем рождения ветерана Великой Отечественной войны Тамару Возчикову, сообщает пресс-служба администрации города.

"Мы гордимся, что такие люди, как вы, живут в нашем городе. Вы — большой пример стойкости, мужества, жизнелюбия и оптимизма. Надеюсь, мы встречаться будем еще долго", — сказал Алексей Герасимов, поздравляя именинницу.

Вместе с главой города поздравить ветерана приехали активисты Центра молодежной политики. Тамара Ивановна угостила гостей чаем с тортом и рассказала, как в военные годы служила зенитчицей в 248 отдельном зенитно-артиллерийском дивизионе, охраняя жителей города Бологое.

В прошлом году на 100-летие Тамаре Возчиковой вручили два поздравительных адреса: Президента России и губернатора Свердловской области.

Напомним, ранее с вековым юбилеем поздравили жительницу Дегтярска. Анне Гречишкиной вручили письмо с персональным поздравлением от Владимира Путина.