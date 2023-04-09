Православные верующие отмечают Вербное воскресенье

Владыка Евгений возглавил Божественную литургию. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Сегодня, 9 апреля, православные верующие отмечают Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье. В канун праздника митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений возглавил праздничную Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга.

Владыка Евгений вручил патриаршие награды за добрый труд на благо церкви в преддверии Пасхи, окропил святой водой веточки вербы, поднятые участниками богослужения, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Наблюдать за Божественной литургией можно было и в режиме онлайн на телеканале "Союз", YouTube-канале "tvsoyuz" и в группе Екатеринбургской епархии в социальной сети "ВКонтакте".

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Кроме того, в честь Вербного воскресенья в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга совершилась традиционная "детская" Божественная литургия. Дети помогали в алтаре, пели за праздничной литургией, звонили на колокольне.

Напомним, Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) всегда отмечается в воскресенье, предшествующее Пасхе.

Праздничные службы сегодня прошли и в других храмах Свердловской области.