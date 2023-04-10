В России предлагают ввести лицензирование бизнес-тренеров

Сегодня сфера бизнес-тренинга не регулируется, привлечь мошенников к ответственности почти невозможно. Фото: Галина Соловьева

Ввести лицензирование бизнес-тренеров, ведущих обучающие курсы в интернете, а также создать федеральный реестр недобросовестных коуч-преподавателей предлагают в России.

С инициативой выступила заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Письмо парламентарий направила председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину.

В обращении отмечается, что в последнее время в отношении лиц, которые продают онлайн-курсы и тренинги, было возбуждено несколько уголовных дел об уклонении от уплаты налогов. Данные эпизоды стали следствием так называемого инфоцыганства.

"Под этим термином подразумевается недобросовестная деятельность лиц, выдающих себя за специалистов в области бизнеса, личностного роста или психологии, с целью обогащения за счет продажи курсов и тренингов, в том числе в цифровом формате", — цитируют "Известия" автора обращения.

Зачастую организаторы подобных онлайн курсов не имеют профильного образования и могут применять деструктивные психологические практики, что в дальнейшем негативно отражается на покупателях.

Сегодня сфера онлайн бизнес-тренинга не регулируется, привлечь мошенников к ответственности почти невозможно. Тем временем от инфоцыганства страдают сотни тысяч человек. Люди вкладывают деньги в онлайн-тренинги, а позже понимают, что столкнулись с мошенниками и не могут обратно вернуть средства.

В этой связи парламентарии предлагают отрегулировать данный вид деятельности, лицензия может заставить продавцов бизнес-курсов проводить их более ответственно, подтверждая свои навыки или право на преподавание.