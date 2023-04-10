Полицией Екатеринбурга после рейда в дежурные части ОВД доставлены пять подростков

Полицией были задержаны два подростка в состоянии алкогольного опьянения. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Пять подростков, находившихся после 22:00 на улице без родителей, доставлены полицией Екатеринбурга в дежурную часть. Нарушителей комендантского часа, действующего на территории Свердловской области, обнаружили во время профилактической операции "Улица — подросток", которая прошла в Орджоникидзевском районе.

В отношении родителей составлены материалы и направлены на рассмотрение в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних (ПДН).

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Во время рейда были задержаны два нетрезвых подростка. Их законные представители также будут привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и употребление спиртного несовершеннолетними, рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

К операции были привлечены сотрудники патрульно-постовой службы, ПДН, участковые уполномоченные, инспекторы ГИБДД. Проверка прошла в торговых центрах, компьютерных клубах, точках общепита и рядом с ними. Представителям ночных заведений напомнили, что детям и подросткам запрещено посещать такие места.

В полиции добавили, что подобные рейды в Екатеринбурге будут продолжены.

Ранее сотрудники правоохранительных органов проводили проверку в отношении подростков в Чкаловском районе Екатеринбурга.