Темы дня

Общество
10 апреля 2023, 11:40

Полицией Екатеринбурга после рейда в дежурные части ОВД доставлены пять подростков

Дежурная часть

Полицией были задержаны два подростка в состоянии алкогольного опьянения. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Пять подростков, находившихся после 22:00 на улице без родителей, доставлены полицией Екатеринбурга в дежурную часть. Нарушителей комендантского часа, действующего на территории Свердловской области, обнаружили во время профилактической операции "Улица — подросток", которая прошла в Орджоникидзевском районе.

В отношении родителей составлены материалы и направлены на рассмотрение в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних (ПДН). 

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Во время рейда были задержаны два нетрезвых подростка. Их законные представители также будут привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и употребление спиртного несовершеннолетними, рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

К операции были привлечены сотрудники патрульно-постовой службы, ПДН, участковые уполномоченные, инспекторы ГИБДД. Проверка прошла в торговых центрах, компьютерных клубах, точках общепита и рядом с ними. Представителям ночных заведений напомнили, что детям и подросткам запрещено посещать такие места.

В полиции добавили, что подобные рейды в Екатеринбурге будут продолжены.

Ранее сотрудники правоохранительных органов проводили проверку в отношении подростков в Чкаловском районе Екатеринбурга. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
10.04.2023, 13:56 / Общество
За сутки COVID-19 выявили у 105 жителей Свердловской области
10.04.2023, 13:38 / Общество
В метро Екатеринбурга остановлено движение поездов
10.04.2023, 13:35 / Общество
Свердловские врачи освоили современный метод лечения мочекаменной болезни
10.04.2023, 13:25 / Общество
Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговор поджигателям военкомата
10.04.2023, 12:46 / Общество
В Слободо-Туринском районе отремонтируют два фельдшерско-акушерских пункта