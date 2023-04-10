Свердловские врачи освоили современный метод лечения мочекаменной болезни

Уникальные урологические операции стали доступны уральцам благодаря российскому оборудованию. Фото: Владимир Мартьянов

Врачи Свердловской областной клинической больницы (СОКБ) № 1 по новой методике лечения мочекаменной болезни сделали уже три операции. Освоить современный метод им помог инновационный российский аппарат.

Инновационное лазерное оборудование для разрушения камней — литотрипсии — было закуплено по нацпроекту "Здравоохранение" за счет средств областного бюджета. Стоимость аппарата — 4,7 миллиона рублей. Прибор создан в России и, по мнению врачей, не уступает зарубежным аналогам, а в чем-то даже превосходит.

"Помимо кинетической, ультразвуковой и трех типов дистанционной литотрипсии, теперь мы также выполняем и лазерную литотрипсию. Более того, новый аппарат расширяет наши возможности в плане применения не так давно появившейся в мире гибкой уретеролитотрипсии, позволяющей разрушать камни в полостной системе почек с минимальными рисками развития осложнений", — подчеркнул заведующий отделением рентгенударноволнового дистанционного дробления камней СОКБ № 1 Сергей Вахлов.

Операции проводятся через небольшой прокол кожи либо через мочеиспускательный канал. Оборудование имеет несколько режимов работы, с помощью которых врачи эффективно фрагментируют и распыляют камни, какого бы размера и плотности они ни были.

Врачи отмечают, что в структуре всех урологических заболеваний уральцев мочекаменная болезнь составляет около 67%. Так, ежегодно в СОКБ № 1 проводится 850 литотрипсий. Теперь половину из них будут делать с помощью российского лазера.

Применение современных технологий урологической службой региона позволяет повысить качество оказания медицинской помощи широкому кругу пациентов, что является одним из приоритетных направлений национального проекта "Здравоохранение".

Напомним, по инициативе минздрава Свердловской области на базе городской больницы № 4 Нижнего Тагила заработало отделение гематологии и химиотерапии.