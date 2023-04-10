Введение пожизненного лишения свободы за госизмену одобрил комитет Госдумы

Поправки Госдума рассмотрит в ближайший четверг. Фото: Павел Ворожцов

Конституционный комитет Государственный думы одобрил к принятию поправки, касающиеся введения пожизненного лишения свободы за государственную измену и ужесточения уголовной ответственности за терроризм и диверсии.

Предлагается увеличить срок лишения свободы от 12 лет до пожизненного по статье УК РФ "Акт международного терроризма". Сейчас минимальное наказание по данной статье составляет 10 лет лишения свободы. По статье "Террористический акт" поднять планку наказания планируют до 20 лет заключения вместо 10.

Также увеличить срок наказания до 15 лет лишения свободы предлагается по статье за организацию террористического сообщества и участия в нем. Сейчас санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

За диверсии теперь будет грозить 20 лет вместо 15, сообщает РИА Новости.

Председатель Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников уточнил, что поправки Госдума рассмотрит в ближайший четверг.

Напомним, ранее Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал виновными двоих жителей города Бакала (Челябинская область) в поджоге здания местной администрации, где расположен военно-учетный стол.