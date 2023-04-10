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Общество
10 апреля 2023, 19:52

Представители 105 стран станут участниками Евразийского экономического форума молодежи в Екатеринбурге

УрГЭУ, пресс-конференция ведущих СМИ Свердловской области с представителями дипломатического корпуса иностранных государств (Азии, Африки, Латинской Америки) в РФ, участвующими в X Евразийском экономическом форуме молодежи. 16 апреля 2019 г.

Фото: Владимир Мартьянов. Архив "Областной газеты"

XIII Евразийский экономический форум молодежи (ЕЭФМ) пройдет 24–28 апреля одновременно в Екатеринбурге, а также в 11 городах России и зарубежья. На форум уже подали заявки 11 700 конкурсантов, гостей и экспертов из 105 стран и более 79 регионов России. Это студенты, школьники и молодые исследователи, сообщили в пресс-службе УрГЭУ, который является организатором мероприятия вместе с ведущими вузами России и стран СНГ. Медиапартнером форума является «Областная газета».

Ключевая тема этого года — «Многополярный мир в фокусе новой действительности». Участники предложат свое видение развития городов и стран в нынешней экономической и геополитической обстановке. По тезисам лучших работ будет опубликован сборник. Авторы же интересных идей получат денежные призы и дополнительные пять баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в бакалавриат и два балла – в магистратуру УрГЭУ.

Участие в форуме подтвердили более две тыс. экспертов и гостей: ученые, представители сферы образования, властных структур, предпринимательского сообщества, дипломаты более чем из 30 стран, в частности, чрезвычайные и полномочные послы государств Азии, Латинской Америки, Африки и Европы.

Около 900 студентов и молодых ученых из семи стран СНГ уже защищали свои проекты в национальных отборочных турах XIII Евразийского экономического форума молодежи. Треть участников – из Казахстана. Также представлены Киргизия, Азербайджан, Белоруссия, Таджикистан, Узбекистан. В России нацтуры прошли одновременно на трех площадках в Дальневосточном и Северо-Западном федеральных округах.

Молодые люди представили работы по проблемам цифровизации финансов, медицины; предложили прикладные ИТ-решения в науке, бизнесе и управлении государственными структурами; проанализировали особенности предпринимательской деятельности в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. Показали свой взгляд на вопросы экономической безопасности и способы защиты прав и свобод человека. В рамках национальных туров прошли 32 конкурса. Победители приедут в Екатеринбург для участия в международном финале конкурсов ЕЭФМ.

Также традиционно в рамках ЕЭФМ состоится турнир по быстрым шахматам «Уральский ферзь» имени гроссмейстера Анатолия Карпова.

Что касается новшеств, то в 2023 году программа форума впервые включает Всероссийские соревнования по самбо. Еще одна новинка — творческий конкурс, где молодые художники представят свои работы перед командой учреждений системы ООН в России. Лучшие из них будут выставлены на Фестивале культур в «Екатеринбург-ЭКСПО».

Кроме того, впервые в истории ЕЭФМ состоится медиафорум «Работа СМИ в условиях новой политической, экономической и международной реальности». В нем примут участие руководители более 40 средств массовой информации стран СНГ.

  • Опубликовано в №76 от 11.04.2023
Областная газета Свердловской области
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