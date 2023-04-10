«Мы – последние свидетели»

11 апреля в 11:00 состоится возложение венков к Вечному огню и барельефу «Освобождение Европы от нацизма» на Широкореченском мемориале (Екатеринбург, ул. Московский тракт, 2). Фото: Александр Пономарёв

11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских лагерей. Накануне в Свердловском госпитале для ветеранов войн в Екатеринбурге прошло торжественное мероприятие, посвященное этой дате. Его участники считают своим долгом донести правдивую информацию о тех событиях новым поколениям россиян.

На мероприятии в госпитале для ветеранов войн в Екатеринбурге собрались свердловчане – бывшие узники фашистских концлагерей, члены Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы.

«Вы с честью прошли через тяжелые испытания и внесли бесценный вклад в общую победу, совершив беспрецедентный подвиг, который всегда будет служить ориентиром для будущих поколений», – сказал, открывая встречу, начальник госпиталя Олег Забродин.

Председатель Региональной общественной организации «Свердловской областной Ассоциации бывших узников гетто и нацистских концлагерей», почетный начальник госпиталя Семён Спектор, поделился своими воспоминаниями о том, как он с родителями и братом оказался за колючей проволокой, какие тяготы и унижения ему пришлось перенести.

«936 суток я провел в фашистском гетто, 936 дней унижений, издевательств и голода. Для меня 16 марта 1944-го – самый запоминающийся день в жизни. В этот день нас подняли в двадцать минут четвертого, построили, посчитали и эсэсовцы объявили, что они получили приказ нас вырезать. И вдруг – топот копыт. Это были наши солдаты-кавалеристы, благодаря им мы чудом остались живы», – рассказал Семён Спектор.

Собравшимся показали документальный фильм «Освенцим» 1945 года выпуска об освобождении войсками Красной Армии самого страшного концентрационного лагеря, располагавшегося в Польше, в 60 км от Кракова. Сегодня подрастающему поколению не принято такое показывать, но бывшие узники считают: правду о тех трагических событиях знать необходимо.

«Нам всем по девяносто и более лет. Но мы в строю: посещаем школы, техникумы, воинские части. Мы – последние свидетели. Мы должны донести до живущих ныне, что значит война, что значит концлагерь, что значит лишение человека жизни. Мы сумели создать 11 книг воспоминаний. Такого нет ни в одном другом регионе России», – сказала заместитель председателя «Свердловской областной Ассоциации бывших узников гетто и нацистских концлагерей» Валентина Рябцева.

Книги памяти были выпущены при финансовой поддержке областных властей, под патронажем Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы и пенсионеров. Тираж был направлен в учебные заведения региона. Но и сами люди, чьи воспоминания включены в книгу, готовы лично встречаться с молодежью.

«Мы очень желали этой встречи. Основная наша задача – вести работу патриотического воспитания со школьниками и учащимися колледжей, со студентами. С ними работать сложно. Непросто найти такие слова, чтобы молодые люди раскрывали глаза и закрывали рот, и слушали тебя. Не хватает опыта, знаний. Такая встреча важна именно в части обмена опытом», – рассказала председатель комиссии по работе с бывшими малолетними узниками концлагерей Каменск-Уральской ветеранской организации Валентина Гостищева.

К сожалению, таких стойких и мужественных людей становится с годами все меньше. Сегодня в Свердловской области живет 321 человек, перенесший страшные испытания в лагерях еще в детском возрасте, многие из них – лежачие больные. Но те из них, у кого есть силы, считают своим долгом делать все возможное, чтобы такого больше не повторилось.

Врез Факты Международный день освобождения узников фашистских концлагерей учрежден в память об интернациональном восстании в концлагере Бухенвальд, которое произошло 11 апреля 1945 года. За годы Второй мировой войны в 14 тысячах немецких концлагерей были заключены более 20 миллионов человек из 30 стран мира, из них пять миллионов – граждане СССР. Число погибших превышает 12 миллионов человек, в том числе два миллиона детей. В 1946 году в Нюрнберге международный трибунал признал заключение в неволю мирных граждан и использование их труда в принудительном порядке в интересах Германии преступлением против человечества.

На фото надо вырезать сам барельеф