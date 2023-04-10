Область на карте: гусли в Сухом Логу, французские замки в Красноуфимске и новый музей для Привокзального

Сухоложская детская музыкальная школа благодаря нацпроекту «Культура» смогла приобрести новый музыкальный инструмент – баян. Фото: Максим Брызгалов

Гусли в Сухом Логу, французские замки в Красноуфимске и новый музей для Привокзального – «Областная газета» рассказывает о самых интересных событиях в свердловских муниципалитетах за прошедшую неделю.

Сысерть

В городе выбрали эскиз памятного мемориала детям войны и труженикам тыла.

Как сообщают «Сысертские вести», конкурс запустили по инициативе администрации округа, которая поддержала идею общественников и заводчан по обновлению существующего монумента перед заводом Уралгидромаш. Его решили дополнить стелой, ограждением и информационной табличкой, а также благоустроить эту часть набережной Механического пруда.

Лучший эскизный проект предложила архитектурная мастерская «Городское планирование». За основу образа нового места исторической славы архитекторы взяли гидротурбину – основную продукцию завода в годы его становления. Сметная стоимость реализации проекта составляет более 40 млн рублей, отмечает издание.

Фото: Архитектурная мастерская «Городское планирование»

Красноуфимск

В местном краеведческом музее открылась передвижная выставка картин «Из Марьино во Францию», которую привезли на Средний Урал из Санкт-Петербурга.

Как сообщает «Красноуфимск онлайн», на выставке представлены около 70 этюдов и картин, созданных петербургскими живописцами в пейзажном парке Марьино Ленинградской области и в предместьях Франции. В числе художников есть и выпускники Красноуфимского педагогического колледжа.

Ранее выставка экспонировалась в замках Вилландри, Бизи и Во-ле-Виконт во Франции, а также в ряде российских городов.

Косой Брод (Полевской ГО)

В селе построили модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) – первый в муниципалитете.

В Косом Броду проживает почти 1,5 тысячи жителей. С конца восьмидесятых медпункт располагался в двухкомнатной квартире в жилом доме, а затем – в здании детского сада. Благодаря программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение» у медпункта появилось собственное здание.

Медпункт был построен и укомплектован за четыре месяца. В нем предусмотрена процедурная, помещение фельдшера, комната экстренного приема родов, санитарная комната. Также ФАП оснащен портативным электрокардиографом, тонометром, портативным анализатором уровня сахара крови с тест-полосками и другим необходимым оборудованием.

Марсяты (Серовский ГО)

В поселке восстановили деревянный тротуар между улицами Малышева и Угольная.

Как пишет «Первый в Серове», решить проблему пешеходной доступности удалось при поддержке местных депутатов и местного градообразующего предприятия, которые выделили материалы для ремонта. В работе помогли неравнодушные жители поселка.

Сухой Лог

Сухоложская детская музыкальная школа благодаря нацпроекту «Культура» смогла приобрести новый музыкальный инструмент – баян.

Как пишет «Знамя победы», в учреждении не могли купить инструмент самостоятельно из-за его высокой стоимости. Кроме баяна, удалось приобрести клавишные, концертные гусли и балалайки, гитару и ноутбуки для преподавателей технических дисциплин. До июля в школе также появятся три новых фортепиано, хоровые станки, домры.

Общая стоимость новых инструментов – около 6 млн рублей. Это деньги из федерального, областного и местного бюджетов.

Привокзальный (ГО Верхотурский)

В Пролетарском сельском Доме культуры взялись за создание музея, посвященного истории поселка Привокзальный.

Как пишет газета «Новая жизнь», на обустройство комнаты-музея муниципалитет получил президентский грант в размере 240 тысяч рублей. Помещение уже отремонтировали, в ближайшее время в нем разместят современное экспозиционно-выставочное оборудование. Экспозиция будет посвящена истории лесозавода, с которого начался поселок, а также выдающимся уроженцам населенного пункта.