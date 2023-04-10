Пожарам назначили особый режим

Тушение пожаров осложняет сухая ветренная погода. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ принял решение объявить в регионе особый противопожарный режим с 10 апреля, на пять дней раньше запланированного срока. Аномальная для региона жара увеличила угрозу пожаров, которые, как правило, начинаются с пала сухой травы. Именно по этой причине в минувшее воскресенье случилось возгорание в селе Бызово Горноуральского городского округа, уничтожившее десять жилых домов. Власти по поручению главы региона оперативно решают вопросы, связанные с ликвидацией его последствий.

Сообщение о возгорании сухой травы в селе Бызово поступило в экстренные службы днем 9 апреля. Ветреная погода способствовала быстрому распространению огня.

По информации начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Виктора Теряева, в течение одного часа произошло возгорание десяти домов: трех жилых, трех заброшенных и четыре дачных.

— Все это началось от поля. В поле что-то загорелось, – рассказывает подробности с места происшествия подписчик сообщества «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте» Андрей.

Огнеборцы оперативно прибыли на место происшествия. В ликвидации возгорания были задействованы 13 единиц техники и 48 человек личного состава. Тушение пожара было затруднено отсутствием поблизости источников воды. Тем не менее в 19:08 он был локализован, в 20:40 – потушен.

— К счастью, обошлось без жертв. В пожаре никто из жителей не пострадал, всех удалось спасти, – сообщил «Областной газете» глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников.

В этот же день губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал ряд оперативных поручений об оказании помощи в ликвидации последствий пожара и предоставлении при необходимости временного жилья погорельцам. Впрочем, как сообщили «Облгазете» в министерстве общественной безопасности области, пока оно им не потребовалось – все приняли решение разместиться у родственников.

В соответствии с постановлением правительства Свердловской области № 75 погорельцам будут предоставлены выплаты: гражданам, чье имущество первой необходимости утрачено частично – 50 000 рублей на человека, чье имущество утрачено полностью – 100 000 рублей на человека. Кроме того, предусмотрена единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на человека.

Кроме этого, 9 апреля в регионе были ликвидированы восемь пожаров на территории Артемовского, Белоярского, Сысертского, Тугулымского городских округов, а также в Нижнетагильском, Билимбаевском, Невьянском и Байкаловском лесничествах. С учетом сложившейся ситуации губернатор Евгений Куйвашев решил объявить особый противопожарный режим не с 15-го, а с 10 апреля.

Прогноз По словам главного синоптика Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галины Шепоренко, в регионе с марта стоят рекордно высокие температуры, что безусловно, создает идеальные условия для возникновения и распространения пожаров. – В этом году уже в начале весны ощущался дефицит осадков: рано наступило тепло, сошел снег. Дождей в ближайшее время не ожидается, особенно обильных, способных как следует пропитать влагой траву, почву. И только через неделю возможны существенные осадки, говорит Галина Шепоренко.

Официально Ранее губернатор Евгений Куйвашев утвердил сводный план тушения лесных пожаров в регионе на 2023 год. При необходимости в борьбе с природными возгораниями могут быть задействованы 4,5 тысячи человек и около 2 тысяч единиц техники. На Среднем Урале парк лесопожарной техники обновлен на 98 процентов. В этом году планируется приобретение малых лесопатрульных комплексов и бульдозера-болотохода. Работа ведется в рамках нацпроекта «Экология». К тушению лесных пожаров могут привлечь сотрудников аварийно-спасательных формирований МЧС, лесничеств, арендаторов лесных участков, муниципальные пожарные службы и добровольцев.

Статистика По данным свердловских спасателей, с начала весенне-летнего пожароопасного периода на территории региона произошло уже 160 ландшафтных пожаров, площадь которых составила более 168 га. Безобидный пал травы очень часто перерастает в серьезный пожар, так как огонь, быстро распространяясь по сухой растительности, часто перекидывается на постройки, создавая угрозу для жизни людей. Огнеборцы призывают жителей региона не разжигать огонь на природе. В случае обнаружения возгорания нужно звонить в лесную охрану 8 800 100–94–00 (номер бесплатный) или по единому номеру вызова экстренных служб 112. Также фото пожара можно передать через мобильное приложение «Берегите лес».

Происшествие Вчера сотрудники МЧС по Свердловской области ликвидировали пожар в СНТ «Светлое» под Сухим Логом. Сообщение о возгорании сухой травы поступило в 11:07. Из-за ветреной погоды огонь быстро распространился и перешел на строения. Огонь охватил восемь садовых домов, площадь возгорания пожара составила 10 га. Спустя несколько часов огнеборцам удалось локализовать пожар. Пострадавших в результате пожара нет.