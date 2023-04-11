Организаторы Ural Music Night назвали имена предполагаемых хедлайнеров фестиваля

"Ночь музыки" пройдет в Екатеринбурге в девятый раз. Фото: Полина Зиновьева

В Екатеринбурге идет подготовка к масштабному музыкальному фестивалю "Уральская ночь музыки" (Ural Music Night). Организаторы пока не называют участников, но раскрывают имена тех, кто мог бы войти в число наиболее ожидаемых исполнителей. С ними сейчас ведутся переговоры.

Как рассказал директор фестиваля Евгений Горенбург, на главной площадке планируется выступление Валерия Сюткина.

"Мы вместе споем "Ночь пройдет, наступит утро ясное". Мы в переговорах с Billy’s Band, которая выступит около ТЮЗа, у нас будут волынки и барабаны, группа ЛСП. Но это все предположительно", — рассказал директор Ural Music Night Евгений Горенбург.

Оргкомитет фестиваля также ведет переговоры с Максимом Свободой и группами "Моя Мишель", "Золото".

Фестиваль будет проходить в девятый раз, он состоится с 23 на 24 июня 2023 года. Артисты будут выступать более чем на 100 площадках. Традиционно вход будет бесплатным.

Напомним, что 37,9 миллиона рублей выделено на проведение фестиваля Ural Music Night из федерального бюджета.