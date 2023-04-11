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Общество
11 апреля 2023, 12:06

Организаторы Ural Music Night назвали имена предполагаемых хедлайнеров фестиваля

Хедлайнеры Ночи музыки пока не утверждены

"Ночь музыки" пройдет в Екатеринбурге в девятый раз. Фото: Полина Зиновьева

В Екатеринбурге идет подготовка к масштабному музыкальному фестивалю "Уральская ночь музыки" (Ural Music Night). Организаторы пока не называют участников, но раскрывают имена тех, кто мог бы войти в число наиболее ожидаемых исполнителей. С ними сейчас ведутся переговоры.

Как рассказал директор фестиваля Евгений Горенбург, на главной площадке планируется выступление Валерия Сюткина.

"Мы вместе споем "Ночь пройдет, наступит утро ясное". Мы в переговорах с Billy’s Band, которая выступит около ТЮЗа, у нас будут волынки и барабаны, группа ЛСП. Но это все предположительно", — рассказал директор Ural Music Night Евгений Горенбург.

Оргкомитет фестиваля также ведет переговоры с Максимом Свободой и группами "Моя Мишель", "Золото".

Фестиваль будет проходить в девятый раз, он состоится с 23 на 24 июня 2023 года. Артисты будут выступать более чем на 100 площадках. Традиционно вход будет бесплатным.

Напомним, что 37,9 миллиона рублей выделено на проведение фестиваля Ural Music Night из федерального бюджета.

Областная газета Свердловской области

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