Людмила Бабушкина посетила Пышминский городской округ с рабочим визитом

Людмила Бабушкина вручила жителям Пышминского городского округа награды. Фото: пресс-служба Законодательного собрания Свердловской области

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина посетила Пышминский городской округ, где провела встречи с общественными ветеранскими организациями и местными депутатами, сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.

На встрече обсудили реализацию проекта "Старшее поколение". В Свердловской области его координатором выступает Людмила Бабушкина.

В регионе проект реализуется с 2011 года, он направлен на создание достойного качества жизни пенсионеров, их вовлечение в общественную деятельность.

Также была поднята тема поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. В этом направлении проводится большая работа.

"Договорились, что будем встречаться чаще", — отметила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Кроме этого, Людмила Бабушкина вручила пышминцам почетные грамоты от регионального парламента.

Напомним, ранее по поручению Людмилы Бабушкиной депутаты областного Заксобрания передали многодетной семье в Макеевке ноутбук.