Количество телемедицинских консультаций в свердловском онкоцентре увеличилось в четыре раза

Дистанционное сопровождение пациента продолжается на всех этапах лечения. Фото: Полина Зиновьева

Свердловский онкодиспансер за 2022 год провел 22 тысячи онлайн-консультаций для пациентов со злокачественными новообразованиями. Это в четыре раза больше, чем годом ранее, сообщает департамент информационной политики региона.

Кроме того, в онкодиспансере внедрили новый алгоритм работы. Теперь телемедицинские консультации проводят для всех пациентов, которым впервые установлен онкологический диагноз.

Так, врачи районных больниц еще на этапе подозрения у пациента заболевания уведомляют Свердловский областной онкологический диспансер (СООД). В специальной программе они формируют заявку и загружают результаты обследования, проведенного по месту жительства. Таким образом, врач областного онкодиспансера, видя данные, назначает на один день и первичную консультацию, и углубленную диагностику на базе СООД. Это позволяет пациенту встретиться с опытным онкологом, имея на руках результаты необходимых исследований.

Главный врач Свердловского областного онкологического диспансера Борис Мейлах отметил, что такой подход повышает качество оказания медицинской помощи, снижая количество повторных приемов и ускоряя начало лечения.

Добавим, что дистанционное сопровождение пациента продолжается на всех этапах лечения: с доктором при необходимости можно связаться в течение суток и заочно решить те вопросы, для которых необязательно посещать больницу. К тому же за последний год чаще стали проводиться и телемедицинские консультации в формате врач — врач: медики районных поликлиник обращались за советом к областным онкологам более 11 тысяч раз.

Напомним, что весь спектр медицинской помощи доступен уральцам с онкопатологиями бесплатно благодаря национальному проекту "Здравоохранение".

"Областная газета" писала, что в минувшем году в Свердловском областном онкологическом диспансере усовершенствовали процесс оказания профильной медпомощи.