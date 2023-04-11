Темы дня

Общество
11 апреля 2023, 20:58

Количество телемедицинских консультаций в свердловском онкоцентре увеличилось в четыре раза

Телемедицинские консультации ускоряют начало лечения

Дистанционное сопровождение пациента продолжается на всех этапах лечения. Фото: Полина Зиновьева

Свердловский онкодиспансер за 2022 год провел 22 тысячи онлайн-консультаций для пациентов со злокачественными новообразованиями. Это в четыре раза больше, чем годом ранее, сообщает департамент информационной политики региона.

Кроме того, в онкодиспансере внедрили новый алгоритм работы. Теперь телемедицинские консультации проводят для всех пациентов, которым впервые установлен онкологический диагноз.

Так, врачи районных больниц еще на этапе подозрения у пациента заболевания уведомляют Свердловский областной онкологический диспансер (СООД). В специальной программе они формируют заявку и загружают результаты обследования, проведенного по месту жительства. Таким образом, врач областного онкодиспансера, видя данные, назначает на один день и первичную консультацию, и углубленную диагностику на базе СООД. Это позволяет пациенту встретиться с опытным онкологом, имея на руках результаты необходимых исследований.

Главный врач Свердловского областного онкологического диспансера Борис Мейлах отметил, что такой подход повышает качество оказания медицинской помощи, снижая количество повторных приемов и ускоряя начало лечения.

Добавим, что дистанционное сопровождение пациента продолжается на всех этапах лечения: с доктором при необходимости можно связаться в течение суток и заочно решить те вопросы, для которых необязательно посещать больницу. К тому же за последний год чаще стали проводиться и телемедицинские консультации в формате врач — врач: медики районных поликлиник обращались за советом к областным онкологам более 11 тысяч раз.

Напомним, что весь спектр медицинской помощи доступен уральцам с онкопатологиями бесплатно благодаря национальному проекту "Здравоохранение".

"Областная газета" писала, что в минувшем году в Свердловском областном онкологическом диспансере усовершенствовали процесс оказания профильной медпомощи.

Сюжет

Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
11.04.2023, 20:58 / Общество
Количество телемедицинских консультаций в свердловском онкоцентре увеличилось в четыре раза
11.04.2023, 20:10 / Общество
Всемирный день хомяка отметят в Екатеринбургском зоопарке
11.04.2023, 19:46 / Общество
Свердловчане отправили в зону СВО очередной гуманитарный груз
11.04.2023, 18:55 / Общество
Закон о цифровизации воинского учета принят Госдумой
11.04.2023, 18:26 / Общество
Евгений Куйвашев проверил ход строительных работ Губернаторского лицея в Екатеринбурге